Empieza a llegar a su fin una nueva edición de la NFL en donde los protagonistas serán Patriots, Broncos, Seattle Seahawks o Rams, los últimos cuatro clubes sobrevivientes que sueñan con quedarse con un cupo al Super Bowl.

La última jornada de la fase del campeonato de conferencia se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026 y quedará marcado en el calendario de la NFL como una de las jornadas más intensas de la postemporada, cuando los Denver Broncos y los New England Patriots, del colombiano, Christian González, busquen el pase al Super Bowl LX en juego.

Los Broncos, con un récord sólido de 15-3 en la temporada regular, actuaron como anfitriones gracias a su mejor desempeño entre los sembrados de la Conferencia Americana. Sin embargo, una lesión clave cambió el panorama ofensivo de Denver, su mariscal titular, Bo Nix, fue operado por una fractura en el tobillo y quedó fuera.

Por su parte, los Patriots llegan con un impresionante récord de 14-3 en la temporada y con la moral alta tras dejar en el camino a los Houston Texans en la ronda anterior. En esta gran temporada, Christian González, el talentoso esquinero de los New England Patriots, se ha consolidado como una de las piezas defensivas más importantes de la franquicia durante la temporada 2025–2026, destacándose tanto por su nivel individual como por la influencia que ha tenido en el desempeño colectivo del equipo.

Broncos vs Patriots: cómo VER EN VIVO HOY Campeonato de Conferencia de la NFL

El partido entre Broncos vs Patriotas por la definición del Campeonato de Conferencia de la NFL se disputará este domingo 25 de enero a partir de las 15:00 P. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Disney Plus Premium, VIX Premium y DAZN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00

