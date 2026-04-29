El pesista colombiano Yeison López volvió a escribir una página dorada para el deporte nacional. En el Campeonato Panamericano de Pesas 2026, disputado en Panamá, el vallecaucano se quedó con la medalla de oro en la categoría de los 88 kilogramos y lo hizo con una actuación histórica: impuso tres récords mundiales en arranque, envión y total.

Colombia celebra a Yeison López: así consiguió el triple récord mundial

López levantó 181 kilogramos en arranque, una marca orbital que confirmó su extraordinario momento competitivo. Luego completó una jornada memorable con 216 kilogramos en envión, para cerrar con un total de 397 kilogramos, suficientes para pulverizar los registros internacionales y ratificarse como uno de los mejores levantadores del planeta.

El logro llega después de un 2025 brillante, temporada en la que fue elegido como el Deportista del Año en Colombia gracias a sus medallas, títulos y récords. En ese momento, el atleta ya había anticipado el gran nivel con el que afrontaría este nuevo ciclo olímpico.

“Estoy muy feliz con esta temporada que acaba de terminar, porque he conseguido cosas maravillosas para mí y para el país. También estoy contento por el crecimiento deportivo que he tenido. Para mí es importante saber que estoy haciendo las cosas bien”, expresó López tras recibir el reconocimiento nacional.

El gran objetivo de Yeison López: fue medalla de plata en los Olímpicos de París

El colombiano también recordó la emoción que sintió al coronarse campeón mundial en mayores, una meta que perseguía desde hace años: “Era la medalla que me faltaba en categorías mayores. Escuchar el himno de mi país tan lejos y ver mi nombre asociado a un récord mundial es algo que pocos logran”, afirmó.

Con la mirada puesta en el futuro, Yeison ya había trazado sus metas para 2026, año en el que comienza oficialmente el camino hacia los próximos Juegos Olímpicos: “El próximo año es importante porque inicia el ciclo olímpico y la clasificación para los Juegos Olímpicos, así que debo estar al 100%. También tengo un sueño: ser campeón olímpico”, aseguró.

El Mundial de China, en octubre y noviembre, aparece como el siguiente gran reto para el colombiano, que llega lanzado tras su exhibición en Panamá. Con apenas 2026 en marcha, Yeison López ya dejó claro que quiere seguir rompiendo límites y levantando el nombre de Colombia en lo más alto.