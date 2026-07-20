Colombia destapó a sus grandes cartas para Santo Domingo 2026: hay campeones olímpicos

La delegación colombiana llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una mezcla de experiencia, juventud y figuras de talla mundial.

En total serán 475 atletas los encargados de representar al país en 34 disciplinas, respaldados por un grupo de deportistas que acumulan medallas olímpicas, títulos mundiales y récords internacionales.

Con este grupo de campeones, Colombia aspira a ser una de las grandes protagonistas de Santo Domingo 2026 y a confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos ciclos olímpicos, gracias a una generación que combina experiencia, talento y una renovada ambición por seguir haciendo historia en el deporte continental.

Las figuras con las que Colombia quiere brillar en los Juegos Centroamericanos 2026

Entre los nombres más destacados aparecen cuatro medallistas olímpicos que liderarán las aspiraciones nacionales. El bicicrosista Carlos Ramírez, doble medallista de bronce en Río 2016 y Tokio 2020, vuelve como uno de los referentes del BMX Racing.

En el levantamiento de pesas, las principales cartas serán Yeison López y Mari Leivis Sánchez. López llega como subcampeón olímpico de París 2024 y vigente figura mundial, luego de conquistar títulos orbitales y establecer tres récords mundiales durante el Campeonato Panamericano de 2026.

Por su parte, Mari Leivis intentará ampliar su exitoso palmarés tras la histórica medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos.

Campeones olímpicos y mundiales: así llega Colombia a los Juegos Centroamericanos

La gimnasia artística tendrá como máxima estrella a Ángel Barajas, quien hizo historia al convertirse en el primer colombiano en subir al podio olímpico de esta disciplina con la plata obtenida en la barra fija de París 2024.

Colombia también contará con campeones mundiales de gran trayectoria. En arquería sobresale Sara López, considerada una de las mejores exponentes del arco compuesto y múltiple campeona de la Copa Mundo. Junto a ella estará Alejandra Usquiano, otra referente internacional de la modalidad.

En el atletismo regresará Eider Arévalo, campeón mundial de marcha en Londres 2017, mientras que Flor Denis Ruiz, subcampeona mundial de lanzamiento de jabalina y dueña del récord suramericano, buscará ampliar su colección de éxitos.

Colombia lleva un equipo de lujo a los Juegos Centroamericanos: estas son sus principales figuras para Santo Domingo 2026

El bowling tendrá una de las nóminas más experimentadas con Clara Juliana Guerrero y María José Rodríguez, dos de las deportistas más laureadas en la historia de este deporte para Colombia.

En patinaje de velocidad sobresale Gabriela Rueda, dueña de 13 títulos mundiales, acompañada por Juan Jacobo Mantilla, Jhon Edwar Tascón y Kollin Castro. El ciclismo de pista, por su parte, contará con el campeón mundial Kevin Quintero y la joven sensación Stefany Cuadrado.

La lista de figuras también incluye al nadador artístico Gustavo Sánchez, al clavadista Luis Felipe Uribe, al taekwondista Miguel Ángel Trejos, a la boxeadora Yeni Arias, al squashista Miguel Ángel Rodríguez y al ciclista Walter Vargas, entre otros.