Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Terminó una nueva jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en donde México sigue comandando la tabla de medallería, pero Colombia lo sigue muy de cerca.

El país cafetero se mantiene segunda en el medallero tras la jornada del 31 de julio en donde consiguieron 22 medallas en Santo Domingo 2026.

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras el 31 de julio

La delegación de Colombia cerró la jornada del 31 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una destacada actuación al conquistar 22 medallas, resultado que le permitió consolidarse en la segunda posición del medallero general y mantenerse como el principal perseguidor de México en la lucha por el liderato.

De acuerdo con el balance oficial al finalizar la jornada, Colombia acumula 50 medallas de oro, 56 de plata y 32 de bronce, para un total de 138 preseas.

Por otro lado, México continúa al frente con 88 oros, 64 platas y 49 bronces, sumando 201 medallas. Cuba permanece en la tercera casilla con 66 metales, seguida por Venezuela y Puerto Rico en los primeros cinco lugares del cuadro general.

México: 201 medallas

Colombia: 138 medallas

Cuba: 66 medallas

Venezuela: 92 medallas

Puerto Rico: 47 medallas

República Dominicana: 66 medallas

Guatemala: 43 medallas

El Salvador: 16 medallas

Costa Rica: 18 medallas

Trinidad y Tobago: 12 medallas

Panamá: 9 medallas

Guyana: 3 medallas