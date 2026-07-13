Colombia hace historia en el trail running: Manizales, parada oficial del Mundial de Kilómetro Vertical

Colombia marca un hito en el deporte de montaña: Manizales será sede oficial del Campeonato Mundial de Kilómetro Vertical de la VK OPEN World Cup de la International Skyrunning Federation, al acoger una de las nueve paradas globales que otorgan puntos para la gran final de esta modalidad.

La ciudad, reconocida por su cercanía al Nevado del Ruiz, recibirá del 5 al 8 de agosto la octava edición del Festival de la Montaña, que integra deporte, cultura y sostenibilidad, consolidándose como un referente internacional del trail running.

Este reconocimiento posiciona al país como el único representante de Latinoamérica dentro del circuito mundial, elevando el nivel competitivo del evento y proyectando a Manizales como destino clave para atletas de alto rendimiento.

“Tendremos distancias nuevas, rutas similares a las del año pasado con algunas pequeñas modificaciones, alcanzando cotas de hasta 4.400 metros sobre el nivel del mar en las distancias largas y, lo mejor, todas con meta en el mítico puerto del Alto de Letras”, afirmó Alfonso Esteban de la Cruz, director del Festival de la Montaña.

¿Cómo será el evento?

El evento contará con cerca de 500 atletas, quienes competirán en cinco modalidades: kilómetro vertical, 5K, 15K, 30K y 42K, siendo estas dos últimas las de mayor exigencia técnica. A esto se suma la emblemática Maratón del Nevado del Ruiz, una prueba que combina resistencia, altitud y condiciones extremas.

“Este evento no solo posiciona a Manizales en el calendario internacional del deporte de montaña, sino que también promueve el turismo sostenible y el respeto por nuestros ecosistemas”, destacó Diego Espinoza, secretario del Deporte de la Alcaldía de Manizales.

Bajo el concepto “Un destino que reta la vida”, el festival propone una experiencia integral en conexión con la naturaleza. Asimismo, se resalta la implementación de un esquema de acciones de mitigación y compensación voluntaria para disminuir el impacto ambiental de la competencia: transporte compartido, alimentación basada en plantas de productores locales, no uso de plásticos de un solo uso y siembra de árboles nativos son algunas de ellas.

una carrera que llega a los. 4400 metros de altura

“Es la única carrera de trail running que se desarrolla dentro de un parque nacional natural, en escenarios como el Parque Nacional Natural Los Nevados y el Páramo del Alto de Letras, con altitudes difíciles de encontrar en otras partes del mundo. El kilómetro vertical va de los 2.600 a los 3.600 metros, y en las pruebas de maratón se superan los 4.000, alcanzando hasta 4.400 metros. Es una experiencia única que reta a los participantes con vida, agua, naturaleza y paisajes increíbles”, agregó De la Cruz.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de julio, convocando a corredores nacionales e internacionales a enfrentar uno de los desafíos más exigentes del calendario deportivo en Colombia.

Con esta edición, Manizales reafirma su lugar como epicentro del trail running en la región y como escenario ideal para quienes buscan llevar sus límites al máximo.