Colombia no para de celebrar en Centroamericanos de Santo Domingo: jornada de oro

Colombia alcanzó este viernes una cifra histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional llegó a las 50 medallas de oro después de una jornada en la que consiguió ocho títulos, ocho platas y cuatro bronces, resultado que le permitió mantenerse en el segundo lugar del medallero general.

México continúa como líder indiscutible de las justas con 88 oros, 64 platas y 49 bronces. Colombia suma 50 preseas doradas, 56 de plata y 32 de bronce, mientras Cuba ocupa el tercer lugar con 19 oros, 19 platas y 28 bronces.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el bowling, disciplina en la que Colombia cerró una actuación sobresaliente con tres nuevos títulos. La delegación ganó el oro en equipos femenino, equipos masculino y todo evento femenino. María José Rodríguez se convirtió, parcialmente, en la atleta colombiana más laureada de los Juegos, con cuatro oros y una plata.

Colombia vuelve a brillar en los Centroamericanos y sorprende en el medallero

El patinaje de velocidad también tuvo una jornada perfecta. Colombia ganó los cuatro oros que estaban en disputa.

Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla se impusieron en los 10.000 metros eliminación, mientras Kollin Castro y Jhon Tascón triunfaron en los 500 metros más distancia. Mantilla, además, sumó un bronce en esta última prueba.

En natación, Juan Manuel Morales consiguió el oro en los 400 metros libre masculino. Juan José Giraldo obtuvo plata en los 200 metros pecho, mientras el relevo 4x100 metros libre consiguió otra presea de plata. Mariana Cabezas aportó un bronce en los 400 metros libre.

Los clavados también sumaron dos platas: Daniela Zapata fue segunda en trampolín de un metro y la pareja conformada por Luis Felipe Uribe y Sebastián Morales terminó segunda en trampolín sincronizado de tres metros.

Colombia alcanza los 50 oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El tenis cerró su participación con dos platas en la Copa de Naciones y terminó los Juegos con un oro, tres platas y un bronce.

La lucha entregó otra plata gracias a Carlos Izquierdo, segundo en los 97 kilogramos estilo libre. En contraste, Colombia sufrió derrotas en béisbol y fútbol femenino.

Con 50 oros, Colombia mantiene firme su segundo puesto y continúa ampliando su cosecha en Santo Domingo.