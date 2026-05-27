Colombia recibirá el PGA Tour Américas 2026: así será el torneo en el Club El Rincón de Cajicá

El golf internacional volverá a poner sus ojos sobre Colombia con la llegada del PGA TOUR Américas al Club El Rincón de Cajicá, escenario que recibirá el Inter Rapidísimo Golf Championship entre el 11 y el 14 de junio de 2026.

El torneo, patrocinado por Interrapidísimo, hará parte de la quinta parada de las 15 programadas en la temporada 2026 del PGA TOUR Américas, circuito que recorre nueve países y que representa el principal camino hacia el Korn Ferry Tour y posteriormente al PGA TOUR.

La competencia repartirá una bolsa de premios de 225.000 dólares, incluyendo 40.500 dólares para el campeón, y contará con la presencia de figuras emergentes del golf mundial que buscan consolidarse en el alto nivel profesional.

PGA Tour Américas llega a Colombia al Club El Rincón de Cajicá

Colombia continúa consolidándose como una referencia regional al mantenerse durante más de una década como sede de torneos oficiales avalados por el PGA TOUR. Además, el Club El Rincón de Cajicá vuelve a posicionarse como uno de los campos más importantes de América Latina gracias a sus características técnicas y a la exigencia que representa la altura de la Sabana de Bogotá, ubicada a 2.640 metros sobre el nivel del mar.

El anuncio, revelado en un artículo publicado por el diario El Tiempo, confirma la importancia que mantiene el país dentro del calendario oficial del golf profesional en el continente. El recorrido, diseñado por el legendario arquitecto Robert Trent Jones Sr. e inaugurado en 1963, cuenta con 7.464 yardas y un par 72 que obliga a los jugadores a ajustar permanentemente su estrategia.

Uno de los hoyos más emblemáticos es el 16, un desafiante par 3 rodeado por agua y búnkers que suele marcar diferencias en la clasificación. La historia del club también respalda su prestigio internacional. En 1980 fue sede de la Copa Mundial de Golf y, más recientemente, vio cómo el neozelandés Harry Hillier firmó una histórica ronda de 59 golpes en 2024, récord vigente del campo.