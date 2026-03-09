La Selección Colombia enfrenta este lunes 9 de marzo a Panamá en el último juega de la primera fase del Clásico Mundial de Béisbol.

La novena nacional tratará de cerrar el certamen con un resultado positivo, luego de caer ant4e Puerto Rico, Canadá y Cuba.

El equipo dirigido por José Mosquera despertó grandes dudas durante el Clásico Mundial de Béisbol, ya que ha cometido importantes errores individuales que le han costado las derrotas.

Por otro lado, Panamá se jugará su última esperanza de clasificar a la siguiente ronda, luego de superar en la tercera jornada a Canadá.

Los panameños registran derrotas ante Puerto Rico y Cuba y una victoria sobre Canadá.

Colombia Vs Panamá EN VIVO Clásico Mundial de Béisbol: hora y cómo ver

El juego entre Colombia contra Panamá por el Clásico Mundial de Béisbol se disputa este lunes 9 de marzo a partir de las 11 de la mañana en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

El duelo entre Colombia y Panamá se puede ver en vivo por ESPN y Disney+.