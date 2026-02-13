Colombia Vs Venezuela EN VIVO: final Serie de las Américas de Béisbol

Los Caimanes de Barranquilla quieren seguir haciendo historia en el béisbol internacional y este viernes 13 de febrero podrán sumar un título más a su palmarés.

El equipo campeón del béisbol profesional colombiano se medirán ante los Navegantes del Magallanes de Venezuela en la gran final de la Serie de las Américas.

La final del certamen tendrá lugar en el Estadio Monumental de Caracas "Simón Bolívar" a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Así llegó Caimanes a la final de la Serie de las Américas

Los Caimanes de Barranquilla llegaron a la gran final de la Serie de las Américas, después de derrotar en la fase semifinal a la Águilas Metropolitanas, representantes de Panamá con un cerrado marcador de 6-4.

Ezequiel Zabaleta fue el pitcher que se quedó con la victoria, mientras que Jorge Bautista cargó con la derrota. Pedro García logró el salvamento para Caimanes.

Por otro lado, los Navegantes del Magallanes superaron con un contundente 9-1 a Cuba en su ronda semifinal.

Colombia Vs Venezuela EN VIVO: final Serie de las América de Béisbol

El juego entre Colombia (Caimanes) contra Venezuela (Navegantes) por la gran final de la Serie de las Américas se disputa este viernes 13 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.