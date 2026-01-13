Colombiano genera gran susto en NFL y sale sustituido

Las preocupaciones aparecieron justo cuando el panorama parecía ideal. En medio de un triunfo sólido y con la defensa brillando, una jugada aislada dejó una sensación de incertidumbre que ahora marca la agenda del equipo de cara a la siguiente ronda de los playoffs.





El golpe que cambió el partido

Durante el último cuarto del duelo de la ronda de comodines ante Los Angeles Chargers, el esquinero colombiano Christian González tuvo que abandonar el campo tras una acción defensiva que encendió las alarmas. En la jugada, evitó una recepción, pero terminó recibiendo un fuerte impacto en la cabeza luego del contacto con el rival.

Tras la evaluación inicial, el jugador no volvió al encuentro y fue ingresado al protocolo de conmoción cerebral de la NFL, un procedimiento que obliga a cumplir estrictos controles médicos antes de autorizar el regreso a la competencia. La situación lo pone en duda para el compromiso de la ronda divisional.









La voz del cuerpo técnico y su importancia en el equipo

El entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, confirmó la situación en conferencia de prensa y explicó que el colombiano deberá avanzar paso a paso en el proceso médico. El técnico fue claro en que no hay tiempos definidos y que todo dependerá de cómo evolucione el jugador durante la semana.

La posible ausencia de González no es un tema menor. Antes de salir del partido, estaba siendo la gran figura defensiva, dominó en las coberturas, no permitió recepciones ni yardas y fue clave para que los Chargers se quedaran sin anotaciones de seis puntos. Su nivel lo ha convertido en una de las piezas más confiables de la secundaria de New England.





Ahora, los Patriots deberán esperar la evolución de Christian González mientras preparan un exigente duelo de playoffs. Su presencia o ausencia puede marcar una diferencia importante en una defensa que ha encontrado en el colombiano a uno de sus pilares. Todo dependerá de las evaluaciones médicas y de si logra superar a tiempo el protocolo de conmoción cerebral.