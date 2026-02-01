Copa América de Futsal 2025: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la final

Las selecciones de Argentina y Brasil disputarán este domingo 1 de febrero una nueva final de la Conmebol Copa América de Futsal.

La edición de 2026 tendrá en su duelo por el título a las dos naciones que más veces se han quedado con el primer lugar.

Así llegó Argentina a la final

La selección de Argentina llegó a la final, después de derrotar con marcador de 2-0 a Venezuela en su llave semifinal, gracias a las anotaciones de Kevin Arrieta y Lucas Granda.

El equipo argentino se ha mantenido como gran protagonista del certamen al estar invicto con saldo de cuatro victorias y un empate.

Así llegó Brasil a la final

Por el lado de Brasil, la canarinha ha revalidado su favorito y condición de más ganador del título de la Copa América de Futsal.

El equipo brasileño superó en su llave semifinal con un sólido 4-2 a Venezuela.

Al igual que Argentina, la selección de Brasil está invicta en el certamen con cuatro victorias y un empate.

Brasil va por su título número 12 de la Copa América de Futsal.

Argentina Vs Brasil; fecha, hora y cómo VER EN VIVO la final de la Copa América de Futsal

El partido entre Argentina contra Brasil por al gran final de la Copa América de Futsal se jugará este domingo 1 de febrero a partir de las 15:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la APP del Canal RCN y por el Canal RCN HD2