El pádel sigue ganando terreno en Colombia para este 2026

El pádel continúa su crecimiento en Colombia, consolidándose como una disciplina con gran proyección a nivel nacional. Según el Tercer Censo Nacional de Pádel (TAC, 2025), el país cuenta con 687 canchas y 233 clubes distribuidos en 51 ciudades, con una inversión superior a $151 mil millones de pesos en infraestructura. Los departamentos con más clubes son Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, mientras que las ciudades con más canchas activas incluyen Bogotá, Cali y Medellín.

Se anticipa que en 2026, los ingresos vinculados al deporte excedan los $100 mil millones de pesos, estimulados por el arrendamiento de canchas, actividades de clubes y servicios vinculados. En 2025, se edificó una cancha en promedio cada dos días, lo que evidencia el rápido crecimiento de la disciplina.

“Cada vez más colombianos se aventuran a probar nuevos deportes. El ejemplo más claro es el pádel, cuando iniciamos operaciones en Colombia en 2017 prácticamente nadie lo jugaba, y hoy vemos una verdadera explosión en su crecimiento”, señaló Carlos Gómez, CEO de Decathlon.

Colombia respalda el Pádel

El Ministerio del Deporte también ha respaldado esta expansión, en diciembre de 2025 concedió a la Federación Colombiana de Pádel personalidad jurídica y reconocimiento oficial, incorporando así la Federación al Sistema Nacional del Deporte desde el año 2026. Esto facilitará al deporte el acceso a programas de fomento, financiación y coordinación de torneos oficiales en la nación.

Indumentaria para jugar pádel

Respecto a la ropa, Omar Romero, director comercial de deportes de Decathlon, aconseja elegir ropa deportiva que promueva la movilidad y contribuya a regular la temperatura corporal, idealmente fabricada en materiales que permitan la transpiración. Además, el calzado representa uno de los componentes más esenciales. Los tenis de pádel diseñados con suelas antideslizantes proporcionan un mejor agarre en movimientos laterales y cambios de dirección, brindando estabilidad y disminuyendo la posibilidad de sufrir lesiones.

Entre los accesorios más utilizados están las muñequeras para absorber el sudor, gorras o viseras, para protegerse del sol, y el overgrip, que mejora el agarre de la pala. Además, un paletero especializado ayuda a proteger el equipamiento y prolongar su vida útil.

“Con el auge de esta práctica, cada vez más personas buscan equipamiento técnico y asesoría especializada, y nuestro objetivo es que el acceso a estos productos no sea una barrera. Entre los desarrollos más recientes se encuentra la KUIKMA Hybrid Pro, una pala que combina control y potencia y llegará a Colombia en marzo de 2026 con un embajador de lujo, el español Jorge “Coki” Nieto, top 7 del ranking mundial. De esta manera, reforzamos la idea de que los implementos de alto rendimiento pueden estar al alcance de todos los jugadores", afirmó Romero.

El crecimiento del pádel en Colombia también se refleja en la organización de torneos locales, el fortalecimiento de clubes y la creación de nuevas comunidades deportivas, consolidando a la disciplina como una de las de mayor proyección en el país. Con innovación, asesoría especializada y productos accesibles, Decathlon Colombia continúa acompañando a los jugadores desde los primeros pasos en la cancha hasta la práctica profesional, reforzando su apuesta por un deporte que combina diversión, salud y competitividad.