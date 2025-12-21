Escándalo mundial en el Tenis: Jugador fue suspendido 12 años

El tenis vuelve a quedar sacudido por un grave caso de corrupción. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció una dura sanción contra el tenista chino Pang Renlong, quien fue suspendido por 12 años tras admitir su participación en el amaño de partidos, un hecho que genera alarma en el deporte blanco a nivel mundial.

Pang Renlong, de 25 años, fue castigado por haber amañado o intentado amañar, más de veinte de encuentros entre mayo y septiembre del año pasado. Además de la suspensión, el jugador deberá pagar una multa de 110.000 dólares, aunque 70.000 quedaron en suspenso, según confirmó el organismo encargado de velar por la integridad del tenis profesional.

El jugador chino, cuya mejor ubicación en el ranking ATP fue el puesto 1.316 en 2024, reconoció haber arreglado directamente cinco de sus partidos. Asimismo, admitió haber contactado en al menos 17 ocasiones a otros tenistas profesionales para proponerles acuerdos ilegales, lo que derivó en la corrupción de hasta seis encuentros adicionales.

Como parte de la sanción, Pang tiene prohibido hasta noviembre de 2036 jugar, entrenar, arbitrar o incluso asistir a cualquier evento autorizado por entidades como la ATP, la ITF o las federaciones nacionales. La ITIA fue enfática en señalar que este tipo de conductas atentan directamente contra la credibilidad del deporte.





Otro caso que sacude al tenis

Este no es un hecho aislado. Apenas días atrás, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis impuso una sanción aún más severa contra el francés Quentin Folliot, suspendido por 20 años tras ser vinculado a una red internacional dedicada al amaño de partidos.

Folliot, de 26 años y exnúmero 488 del mundo en 2022, fue castigado hasta 2044 y multado con 70.000 dólares, además de verse obligado a reembolsar más de 44.000 dólares en ganancias ilícitas. El francés cometió 27 violaciones al Programa de Anticorrupción en el Tenis (TACP), convirtiéndose en uno de los casos más graves detectados recientemente.

Estos episodios reflejan la magnitud del problema que enfrenta el tenis profesional y refuerzan el mensaje de tolerancia cero por parte de los organismos internacionales, que buscan proteger la transparencia y la credibilidad de las competencias.