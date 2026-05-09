¡Fantástico! Así fue el increíble hoyo en uno de Nicolás Echavarría en el Truist Championship

Nicolás Echavarría volvió a robarse las miradas en el Truist Championship con un momento espectacular en el emblemático hoyo 17 del Quail Hollow Club. El golfista colombiano firmó un impresionante hoyo en uno que quedó registrado como apenas el quinto ace en ese hoyo en toda la historia del torneo del PGA Tour.

Así fue el increíble hoyo en uno de Nicolás Echavarría en el Truist Championship

“¡Un golpe era todo lo que hacía falta para Nicolás Echavarría en el hoyo 17!”, destacaron desde la organización del campeonato tras la brillante ejecución del antioqueño, que levantó de sus asientos a los aficionados presentes en Charlotte, Carolina del Norte.

El Truist Championship, considerado uno de los ocho eventos insignia del PGA Tour, reúne esta semana a varias de las grandes figuras del golf mundial, y Echavarría logró convertirse en uno de los protagonistas de la jornada gracias a un golpe perfecto en uno de los hoyos más reconocidos del campo estadounidense.

El colombiano venía mostrando regularidad durante el torneo y cerró su tercera ronda con tarjeta de -1, para un acumulado de -3 que lo dejó ubicado en la casilla E26 de la clasificación general. Aunque todavía lejos de la pelea directa por el liderato, el hoyo en uno terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos del campeonato.

El golpe perfecto le permitió a Echavarría quedarse con un automóvil Genesis como premio

La clasificación es comandada parcialmente por el inglés Aaron Fitzpatrick y el estadounidense Cameron Young con -12, mientras que el surcoreano Sungjae Im aparece tercero con -11.

Para Echavarría no es la primera vez que protagoniza un golpe de este calibre. El colombiano ya había logrado otro hoyo en uno memorable durante el Genesis Scottish Open en Escocia, específicamente en el famoso hoyo 6 del Renaissance Club.

Aquella vez, además de la ovación del público, el golpe perfecto le permitió quedarse con un automóvil Genesis GV60 como premio especial.

Actualmente ubicado en el puesto 44 del ranking mundial, Echavarría continúa consolidándose como uno de los golfistas latinoamericanos más destacados del circuito internacional. Su actuación en Quail Hollow confirma el gran momento que atraviesa y lo mantiene compitiendo frente a la élite del PGA Tour, donde sigue dejando momentos para el recuerdo.