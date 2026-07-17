Fórmula 1 EN VIVO: hora y dónde ver el Gran Premio de Bélgica en Colombia

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con una de las carreras más esperadas del calendario: el Gran Premio de Bélgica, décima válida del Campeonato Mundial 2026. El legendario circuito de Spa-Francorchamp recibirá a los mejores pilotos del mundo en una prueba que podría marcar un nuevo rumbo en la lucha por el título.

El gran protagonista de la temporada sigue siendo el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien, con apenas 19 años, lidera la clasificación general con 179 puntos.

El piloto de Mercedes llega a Bélgica decidido a dejar atrás el complicado fin de semana vivido en Silverstone, donde, pese a conquistar la carrera sprint y partir desde la pole position, terminó en la decimosexta posición tras sufrir problemas mecánicos y recibir una sanción por exceder los límites de la pista.

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Su principal perseguidor es su compañero de equipo, George Russell, que ocupa el segundo lugar del campeonato a 25 unidades del liderato luego de finalizar segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Por su parte, Lewis Hamilton, ahora con Ferrari, también se mantiene en la pelea por el campeonato y buscará acercarse a la cima.

Ferrari llega motivada después del triunfo de Charles Leclerc en Silverstone, una victoria que puso fin a una larga sequía del piloto monegasco y representó el éxito número 250 de la escudería italiana en la máxima categoría del automovilismo.

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Spa-Francorchamps, considerado uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1, pondrá a prueba a pilotos y equipos con sus 7,004 metros de longitud, sus 19 curvas y sectores históricos como Eau Rouge, Pouhon, Les Combes y La Source. Además, las cambiantes condiciones meteorológicas de las Ardenas suelen convertir esta carrera en una de las más impredecibles de toda la temporada.

Otro de los focos estará sobre el argentino Franco Colapinto, quien viene de sumar un destacado noveno lugar en Silverstone y ocupa la decimotercera posición del Mundial con 18 puntos.

Horarios del Gran Premio de Bélgica en Colombia

Viernes 17 de julio

5:30 a. m. – Práctica Libre 1 (Disney+)

10:00 a. m. – Práctica Libre 2 (Disney+)

Sábado 18 de julio

5:30 a. m. – Práctica Libre 3 (Disney+)

9:00 a. m. – Clasificación (Disney+)

Domingo 19 de julio

8:00 a. m. – Carrera (Disney+)

Con la lucha por el campeonato cada vez más apretada y un escenario histórico como Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Bélgica promete ofrecer uno de los mejores espectáculos de la temporada para los aficionados colombianos a la Fórmula 1.