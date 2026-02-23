Francisco Álvarez continúa su preparación, sin dejar las dos ruedas

Uno de los pilotos que estuvo presente en la edición 2025 del Rally Dakar, fue Francisco Álvarez. El piloto colombiano consiguió la chance de participar allí, en medio de todas las adversidades y dificultades que representa una de las competiciones más importantes del mundo, en cuando al mundo motor se refiere.

El colombiano se ha caracterizado por competir en motos que lo lleven al límite, como se le conoce, off road. Este año, fue complicada su participación en el Rally Dakar 2026, debido a lo que representa su costo económico y ante la falta de patrocinadores.

Ahora, se enfocará en su entrenamiento de lo que serán los Campeonatos Nacionales y Gladiadores, con miras de tener una buena participación. Para esto, tendrá una nueva forma de entrenarse y lo hará con la nueva Turbo Levo R de Specialized.

Francisco Álvarez, entrenando con la nueva Turbo Levo R de Specialized

Dentro de las novedades que tendrá la Turbo Levo R de Specialized, se destaca que está “Equipada con 130 mm de recorrido trasero con tecnología GENIE y 140 mm en la suspensión delantera, junto a un chasis Rally específico de 29 pulgadas. Su sistema proporciona hasta 850 vatios de amplificación máxima, logrando una integración perfecta entre ciclista y bicicleta”.

Además, para sumar a la tecnología, se le agrega que “El sistema Turbo 3.1 amplifica con precisión la potencia del ciclista, preservando la tracción y el equilibrio en todo momento. La Levo R de Specialized cuenta con una avanzada red de sensores y firmware que trabajan en conjunto para ajustar la asistencia en tiempo real, garantizando la estabilidad en todo momento”.