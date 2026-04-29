La Fórmula 1 regresa a la acción en 2026 con el Gran Premio de Miami, una cita que marca el reinicio del calendario tras un mes de abril sin competencias debido a las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La expectativa es alta no solo por el regreso de la categoría, sino también por los cambios reglamentarios que podrían alterar el orden competitivo. Como si fuera poco, hay carrera sprint.

El Gran Premio de Miami espera multitudinaria asitencia de público latino: apoyando a Checo, Colapinto y Gabriel Bortoleto

El inicio de temporada ha estado dominado por Mercedes, con George Russell ganando en Australia y el joven Kimi Antonelli sorprendiendo con dos victorias consecutivas que lo catapultaron al liderato del campeonato. Sin embargo, las modificaciones introducidas por la FIA en Miami generan incertidumbre sobre cómo se comportarán los equipos en clasificación y carrera.

El fin de semana en Florida tendrá formato sprint, lo que añade un componente extra de emoción. Esto implica que solo habrá una práctica libre, aunque extendida a 90 minutos, antes de entrar directamente en sesiones competitivas que definirán buena parte del resultado final.

Uno de los focos estará en Franco Colapinto, quien llega motivado tras un multitudinario evento en Buenos Aires y enfrentará por primera vez el circuito urbano de Miami. También se espera una gran presencia latina en las tribunas, con el apoyo habitual a Sergio Pérez en territorio estadounidense.

GP de Miami 2026: horarios completos del esperado regreso de la Fórmula 1

Para los aficionados en Colombia, estos son los horarios oficiales del Gran Premio de Miami 2026:

* Práctica libre: viernes 1 de mayo – 11:00 a. m.

* Clasificación sprint: viernes 1 de mayo – 3:30 p. m.

* Carrera sprint: sábado 2 de mayo – 11:00 a. m.

* Clasificación: sábado 2 de mayo – 3:00 p. m.

* Carrera: domingo 3 de mayo – 3:00 p. m.

El regreso de la Fórmula 1 promete un fin de semana cargado de emoción, con puntos clave en juego desde el viernes. Miami será escenario de un nuevo capítulo en la lucha por el campeonato, en una temporada que apenas comienza a tomar forma.