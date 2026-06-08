Histórico: Toros del Valle ganó su primer título profesional de baloncesto

El baloncesto colombiano tiene un nuevo campeón. Toros del Valle se consagró como monarca de la Liga de Baloncesto Profesional tras derrotar 78-73 a Paisas de Medellín en el Coliseo Iván de Bedout y cerrar la serie final con un contundente 3-1.

Ante un escenario repleto y una afición antioqueña que soñaba con forzar un quinto partido, el conjunto dirigido por Bernardo Fitz González mostró personalidad, jerarquía y sangre fría para conquistar el primer título profesional de su historia bajo la denominación de Toros.

Desde el salto inicial, el equipo vallecaucano dejó claras sus intenciones. Liderados por Hayner Montaño, Emanuel Payton y James Montgomery, los visitantes tomaron el control del compromiso y construyeron una rápida ventaja gracias a una sólida defensa y una ofensiva efectiva que castigó cada error de Paisas. El primer cuarto terminó 28-16 a favor de Toros, una diferencia que marcaría el rumbo del encuentro.

Aunque el equipo local reaccionó antes del descanso impulsado por su público, Toros mantuvo la calma y encontró respuestas en momentos clave. Un triple de Samuel Mojica sobre el final del segundo periodo permitió a los visitantes marcharse al entretiempo con una ventaja de diez puntos (49-39).

En la segunda mitad, Paisas elevó su nivel y logró poner en aprietos al campeón. Davion Bailey y Marcus Weathers encabezaron la reacción antioqueña, llevando el partido a un cierre dramático. Incluso, los locales consiguieron ponerse al frente cuando restaban poco más de seis minutos.

Sin embargo, en los momentos decisivos apareció la experiencia de Toros. James Montgomery protagonizó la jugada clave del encuentro al convertir una canasta con falta incluida a menos de un minuto del final. Posteriormente, Emanuel Payton aseguró la victoria desde la línea de tiros libres para sellar el 78-73 definitivo.

Montgomery terminó como una de las figuras con un doble-doble de 11 puntos y 18 rebotes, mientras que SaQuan Singleton fue reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales gracias a su liderazgo y regularidad durante toda la serie.

Con este triunfo, Toros del Valle escribió una página dorada en el baloncesto colombiano y celebró un campeonato histórico que quedará grabado para siempre en la memoria de su afición.