¡Histórico! Venezuela se corona campeón del clásico Mundial de Béisbol

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer este martes en Miami a Estados Unidos por 2-3 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Apasionante partido de Venezuela: derrotó 3-2 a Estados Unidos

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a Estados Unidos su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.

Miles de aficionados venezolanos ataviados con la bandera tricolor de su país, camisetas de Roberto Acuña y todo tipo de referencias a Venezuela abarrotaron este martes el loan Depot de Miami para la final del Clásico Mundial de Béisbol.

"Hemos venido desde Nashville, fueron unas 14 horas en carro. Estamos muy contentos por lo que han conseguido los chicos, muchos no pensaban que fueran a llegar hasta aquí", dijo a EFE Gerardo Rodríguez, uno de los miles de aficionados de Venezuela con entrada para el partido.