Impactantes imágenes: así fue el brutal accidente que conmocionó al Rally de Finlandia

Las imágenes del accidente de Sébastien Ogier en el Rally de Finlandia rápidamente comenzaron a circular y generaron preocupación entre los aficionados del automovilismo.

El piloto francés sufrió un violento choque cuando se encontraba a pocos kilómetros del final del tramo cronometrado 17 y lideraba con comodidad una de las pruebas más exigentes y rápidas del calendario.

Ogier perdió el control de su vehículo en una zona de alta velocidad y terminó protagonizando un fuerte accidente.

El estado en el que quedó el automóvil reflejó la magnitud del impacto y convirtió las imágenes posteriores en una de las escenas más comentadas de la jornada.

Las imágenes del fuerte accidente de Sébastien Ogier que impactan al mundo del rally

La preocupación inicial aumentó porque el francés tuvo que ser trasladado a un hospital junto con su copiloto, Julien Ingrassia, para someterse a diferentes controles médicos. Sin embargo, las primeras informaciones conocidas después del accidente entregaron tranquilidad.

De acuerdo con los reportes posteriores, Ogier se encontraba principalmente conmocionado por el impacto, mientras que Ingrassia resultó ileso. Ambos permanecerían en observación durante la noche como medida preventiva.

El accidente ocurrió cuando el piloto de Toyota estaba encaminado a conseguir un resultado importante en Finlandia. La carrera, considerada una de las más rápidas del Campeonato Mundial de Rally, exige máxima precisión debido a las velocidades que alcanzan los vehículos sobre los caminos forestales.

Precisamente, el escenario explica el riesgo al que se enfrentan los competidores. Las especiales atraviesan zonas rodeadas de bosques, con saltos y curvas que deben afrontarse a velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora. Un mínimo error puede provocar consecuencias importantes.

Ogier, uno de los pilotos más experimentados del campeonato, conoce perfectamente esos riesgos. Sin embargo, el accidente demostró una vez más que en el rally la experiencia no siempre permite controlar todos los factores.

Las fotografías del automóvil después del impacto muestran la violencia del choque y explican la preocupación que se produjo inmediatamente después del incidente. Afortunadamente, las noticias sobre el estado de Ogier fueron más tranquilizadoras con el paso de las horas.