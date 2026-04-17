Juegos Nacionales 2027: Ministerio aclara cambios tras reclamo del programa deportivo

El Ministerio del Deporte respondió de manera oficial a los cuestionamientos surgidos en torno a la reglamentación de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027, luego de las críticas expresadas por Indeportes Antioquia sobre la distribución de pruebas y medallas en varias disciplinas.

El Ministerio del Deporte aseguró que la convocatoria de deportes y la definición del medallero responden a principios de derecho social

La entidad nacional emitió un comunicado en el que defendió los criterios técnicos y jurídicos utilizados para estructurar el programa deportivo del evento, considerado el certamen multideportivo más importante del país. Según explicó, la reglamentación de las justas quedó establecida mediante las resoluciones 001258 del 24 de diciembre de 2024 y 000381 del 9 de junio de 2025.

La controversia surgió después de que Indeportes Antioquia denunciara una reducción en el número de pruebas, y por ende de medallas de oro, en disciplinas como la natación carreras y el ciclismo de pista, deportes en los que históricamente el departamento antioqueño ha sido protagonista. Además, el ente regional cuestionó la readmisión del hapkido y el aumento de competencias en actividades subacuáticas, modalidades en las que Valle del Cauca suele dominar.

Frente a estas observaciones, el Ministerio aseguró que la convocatoria de deportes y la definición del medallero responden a principios de derecho social, universalidad, participación comunitaria, integración funcional, democratización y ética deportiva. Asimismo, indicó que también se tuvieron en cuenta fallos judiciales, derechos adquiridos y análisis específicos sobre la naturaleza técnica de cada disciplina.

Ministerio del Deporte consideró “inexactas” algunas interpretaciones sobre supuestas desigualdades en los criterios aplicados

El comunicado precisó que la asignación de pruebas y medallas se realiza mediante consenso con las Federaciones Deportivas Nacionales, organismos responsables del componente técnico dentro del Sistema Nacional del Deporte, tal como lo establece el Decreto 1228 de 1995.

De igual forma, la cartera ministerial consideró “inexactas” algunas interpretaciones sobre supuestas desigualdades en los criterios aplicados, al señalar que cada deporte posee características reglamentarias y competitivas distintas que impiden comparaciones directas entre disciplinas.

Sobre los derechos de petición presentados por Indeportes Antioquia, el Ministerio afirmó que estos fueron atendidos dentro de los plazos establecidos por la Ley 1755 de 2015.