La cifra millonaria que recibió Zverev por ganar Roland Garros

El alemán Alexander Zverev no solo cumplió el gran sueño de su carrera al conquistar su primer título de Grand Slam, sino que también recibió una millonaria recompensa económica tras coronarse campeón de Roland Garros 2026.

El tenista de Hamburgo se quedó con el trofeo parisino luego de derrotar en una exigente final al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1, en un partido que se extendió durante cuatro horas y 16 minutos sobre la tierra batida de París.

¿Cuánto dinero se llevó Zverev por ganar Roland Garros?

Gracias a esta histórica consagración, Zverev recibió un premio de 2.800.000 euros, cifra destinada a los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino del torneo. La recompensa económica representa el mayor cheque de su carrera en un Grand Slam y se suma al prestigio deportivo de haber levantado por primera vez uno de los cuatro títulos más importantes del tenis mundial.

El alemán llegó a París con la presión de ser uno de los principales favoritos tras las tempranas eliminaciones del italiano Jannik Sinner y del serbio Novak Djokovic, además de la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz, campeón de las dos ediciones anteriores.

Zverev resistió más de cuatro horas y conquistó Roland Garros

Tras varios intentos frustrados en las grandes finales —entre ellas las del Abierto de Estados Unidos 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025—, Zverev finalmente logró romper la barrera que lo separaba de la gloria. El título también le permitió alcanzar el trofeo número 25 de su carrera profesional.

Por su parte, Cobolli, quien disputó la primera final de Grand Slam de su trayectoria, recibió 1.400.000 euros como subcampeón. Los semifinalistas obtuvieron 750.000 euros cada uno, mientras que los cuartofinalistas se llevaron 470.000 euros.