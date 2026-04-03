María José Marín, por el Augusta National Women’s Amateur: hora de la ronda de la colombiana

La colombiana María José Marín está lista para disputar la ronda final del Augusta National Women’s Amateur, en la que partirá como una de las grandes protagonistas tras ubicarse en la segunda posición del tablero general.

María José Marín: "con mucha calma y siendo paciente e intentando aprovechar las oportunidades"

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La golfista nacional completó su preparación con una ronda de práctica de 18 hoyos junto a sus compañeras universitarias, afinando detalles para un cierre que podría marcar un hito para Colombia y Latinoamérica en un certamen que, en siete ediciones, ha sido esquivo para la región.

Con experiencia acumulada en este torneo, del que ya suma cuatro participaciones, Marín ha logrado superar el corte en tres ocasiones. Solo en 2025 se quedó fuera de la ronda definitiva, tras dos jornadas complicadas en el Champions Retreat Golf Club. Sin embargo, en esta edición mostró una versión sólida y consistente, firmando tarjetas de 65 y 69 golpes para un acumulado de -10, que la deja a solo un impacto de la líder.

“Voy a tomar todas las experiencias de la NCAA para usarlas acá, aferrándome al plan de juego que planeamos, con mucha calma y siendo paciente e intentando aprovechar las oportunidades que el campo me dé para birdie”, afirmó la colombiana, quien también destacó la importancia de valorar cada par en un campo de alta exigencia.

La ronda final de María José Marín se disputará este sábado, donde Marín saldrá a las 9:50 a.m.

Marín reconoció que su evolución respecto al año anterior ha sido clave: “Me sentí más consistente en la temporada de primavera y eso se reflejó en los resultados. Estuve siempre arriba”, explicó.

Además, subrayó el orgullo de representar al país: “Ver la bandera colombiana en el tablero me hace sentir todo el apoyo. No lo tomo como presión, sino como motivación”.

La ronda final se disputará este sábado, donde Marín saldrá a las 9:50 a.m. (hora colombiana), compartiendo grupo con la española Andrea Revuelta, en busca de un título histórico.