Medallero de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación colombiana continúa consolidándose como una de las grandes protagonistas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Al cierre de la jornada de este 27 de julio, el país ocupa la segunda posición del medallero general con un total de 41 preseas: 14 de oro, 18 de plata y 9 de bronce, solo por detrás de México, que lidera con 27 oros y 73 medallas en total.

Con estos resultados, Colombia llegó a 41 medallas (14 de oro, 18 de plata y 9 de bronce) y se mantiene como escolta de México en la clasificación general.

Cuba, Venezuela y República Dominicana completan el top cinco, mientras la delegación nacional sigue aumentando su cosecha y reafirma sus aspiraciones de terminar entre las grandes potencias de las justas regionales.

País / Oro / Plata / Bronce / Total

1. Mexico | 27 | 23 | 23 | 73 |

2. Colombia | 14 | 18 | 9 | 41 |

3. Cuba | 10 | 7 | 15 | 32 |

4. Venezuela | 8 | 8 | 16 | 32 |

5. República Dominicana | 7 | 5 | 17 | 29 |

El gran impulso de Colombia llegó gracias a una sobresaliente actuación en varias disciplinas. El ciclismo de pista fue uno de los deportes más exitosos al conquistar dos medallas de oro en las persecuciones por equipos femenina y masculina. Las cuartetas nacionales dominaron sus respectivas finales frente a México, ratificando el poderío colombiano en el velódromo.

Además, el equipo sumó dos platas en las pruebas de velocidad por equipos, tanto en la rama masculina como en la femenina, para completar una destacada primera jornada sobre la pista.

Colombia se mantiene segunda en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras una jornada dorada

Otra de las grandes alegrías llegó en el rugby sevens, donde Colombia firmó un histórico doblete. Tanto la selección femenina como la masculina se quedaron con la medalla de oro luego de completar campañas perfectas e invictas.

Las Tucanes conquistaron su cuarto título centroamericano al derrotar 27-0 a México en la final, mientras que el equipo masculino venció con autoridad 26-0 a Venezuela para confirmar su dominio regional.

El bowling también aportó dos títulos gracias a las victorias de Óscar Rodríguez y María José Rodríguez en las competencias individuales. En la rama femenina, Colombia protagonizó una actuación histórica al quedarse con las tres posiciones del podio, luego de que Juliana Botero obtuviera la plata y Clara Juliana Guerrero el bronce.

Por su parte, el ajedrez sumó dos oros, con Valentina Argote y Esteban Valderrama, además de una plata obtenida por Santiago Garzón. En el esquí náutico, Jorge Rocha y Luciana Toro contribuyeron con dos medallas de plata en wakeboard.