Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Michael Schumacher

Michael Schumacher: detalles del actual estado de salud del piloto alemán

Michael Schumacher sufrió un fuerte accidente el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses.
Daniel Zabala
Michael Schumacher
Michael Schumacher // AFP

La salud del piloto alemán Michael Schumacher se mantiene bajo una estricta reserva, después del accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013, mientras esquiaba en Méribel, Francia.

Tras el accidente, se informó que Schumacher sufrió una lesión cerebral severa, que lo mantenía tendido en una cama con supervisión constante de médicos y enfermeros.

Ralf Schumacher llenó de elogios a Max Verstappen; lo comparó con Michael

Lea también

Ralf Schumacher llenó de elogios a Max Verstappen; lo comparó con Michael

Actualización del estado de salud de Michael Schumacher

Este lunes 26 de enero, Daily Mail dio a conocer detalles del estado de salud actual de Schumacher.

Según el portal británico, el piloto alemán ya no está postrado en una cama y ha avanzado considerablemente en su recuperación.

Schumacher, de 57 años, permanecería sentado en una silla de rueda, en la que se puede mover por su propiedad de 30 millones de libras de Mallorca o por su residencia en Gland, Ginebra.

Red Bull presentó su monoplaza para la temporada 2026 de la F1

Lea también

Red Bull presentó su monoplaza para la temporada 2026 de la F1

Lo revelado sobre el actual estado del alemán ha generado ilusión en cuanto a una posible reaparición pública, ya que desde el accidente se ha mantenido bajo el estricto cuidado de su esposa Corina.

Adicionalmente, se detalló que Michael Schumacher sería consciente de algunas cosas que suceden a su alrededor y además de la comunicación que tendría con sus cercanos.

En esta nota

Michael Schumacher Automovilismo Accidente Alemania Federación Internacional de Automovilismo