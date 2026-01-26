La salud del piloto alemán Michael Schumacher se mantiene bajo una estricta reserva, después del accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013, mientras esquiaba en Méribel, Francia.

Tras el accidente, se informó que Schumacher sufrió una lesión cerebral severa, que lo mantenía tendido en una cama con supervisión constante de médicos y enfermeros.

Lea también Ralf Schumacher llenó de elogios a Max Verstappen; lo comparó con Michael

Actualización del estado de salud de Michael Schumacher

Este lunes 26 de enero, Daily Mail dio a conocer detalles del estado de salud actual de Schumacher.

Según el portal británico, el piloto alemán ya no está postrado en una cama y ha avanzado considerablemente en su recuperación.

Schumacher, de 57 años, permanecería sentado en una silla de rueda, en la que se puede mover por su propiedad de 30 millones de libras de Mallorca o por su residencia en Gland, Ginebra.

Lea también Red Bull presentó su monoplaza para la temporada 2026 de la F1

Lo revelado sobre el actual estado del alemán ha generado ilusión en cuanto a una posible reaparición pública, ya que desde el accidente se ha mantenido bajo el estricto cuidado de su esposa Corina.

Adicionalmente, se detalló que Michael Schumacher sería consciente de algunas cosas que suceden a su alrededor y además de la comunicación que tendría con sus cercanos.