Millonaria cifra que reparte el PGA TOUR Américas que se juega en Colombia

El Inter Rapidísimo Golf Championship avanza en el Club El Rincón de Cajicá con una combinación de talento internacional, figuras emergentes y una atractiva recompensa económica que mantiene en disputa a 144 jugadores de más de 20 países.

Tras la primera ronda, el protagonismo fue para el colomboestadounidense Sebastian Moss, quien firmó una espectacular tarjeta de 64 golpes, ocho bajo par, para convertirse en el líder del campeonato. El golfista, hijo de madre colombiana, completó una jornada impecable con ocho birdies y ningún error en el exigente recorrido de Cajicá.

“Siento que he venido jugando muy bien toda la temporada. Le he estado pegando muy bien a la pelota y el putter está comenzando a hacer una diferencia”, afirmó Moss después de asumir el liderato.

El estadounidense aventajó por un golpe a sus compatriotas Ben Warian y Mark Goetz, quienes compartieron la segunda posición con siete golpes bajo par.

¿Cuánto dinero entrega el Inter Rapidísimo Golf Championship?

Entre los colombianos, el mejor desempeño en el inicio del torneo fue para Esteban Jaramillo, Nicolás Quintero e Iván Camilo Ramírez, todos ubicados en la casilla 35 con tarjetas de 70 impactos (-2). Felipe Álvarez y el amateur Santiago Leal se encuentran dos golpes más atrás.

La competencia este viernes, determinante para superar el corte. Solo los jugadores ubicados dentro del Top 60 seguirán en carrera durante el fin de semana.

La quinta edición del torneo, válida por el PGA TOUR Américas, reparte una bolsa de premios de 225.000 dólares, uno de los grandes incentivos para los participantes que buscan consolidar su carrera profesional y sumar puntos decisivos en el ranking del circuito. Más allá del premio económico, el certamen representa una oportunidad clave para acercarse al Korn Ferry Tour y, posteriormente, al PGA Tour, el máximo escenario del golf mundial.

Además del premio económico, el campeonato cerrará la gira latinoamericana del PGA TOUR Américas y entregará puntos fundamentales para definir quiénes avanzarán en el camino hacia las categorías más importantes del golf profesional.