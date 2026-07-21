Muchos no lo recuerdan: el colombiano que abrió el camino antes que David Alonso en MotoGP

David Alonso hará historia en MotoGP, pero no será el primer colombiano: el pionero que abrió el camino

El motociclismo colombiano recibió una noticia histórica luego de que Honda confirmara a David Alonso como uno de sus pilotos para la temporada 2027 de MotoGP.

El campeón mundial de Moto3 en 2024 dará el salto a la máxima categoría del motociclismo, convirtiéndose en el nuevo referente del país en el campeonato más importante de las dos ruedas.

Yonny Hernández fue el primer colombiano en MotoGP

El piloto colombo-español, de apenas 20 años, celebró el anuncio con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Hoy se cumple un sueño de niño", reflejando la magnitud del paso que dará en su carrera deportiva.

Aunque la llegada de David Alonso representa un momento histórico para el motociclismo nacional, no será el primer colombiano en competir oficialmente en MotoGP. Ese honor le pertenece a Yonny Hernández, piloto antioqueño que abrió las puertas del país en la categoría reina hace más de una década.

Nacido en Medellín en 1988, Hernández comenzó su trayectoria en el motocross y el supermoto, disciplinas en las que se proclamó campeón nacional antes de emprender el reto europeo. Su estilo agresivo y su talento sobre superficies difíciles llamaron la atención en España, donde encontró la oportunidad de llegar al Mundial.

Tras debutar en Moto2 en 2010, el colombiano dio el salto a MotoGP en 2012 con el equipo Avintia Blusens bajo la reglamentación CRT. Más adelante defendió los colores de Pramac Racing entre 2013 y 2015, periodo en el que consiguió sus mejores resultados.

El legado que ahora continuará David Alonso: colombianos en Moto Gp

Durante cinco temporadas consecutivas en MotoGP, Yonny Hernández disputó 85 Grandes Premio y sumó 211 puntos, enfrentándose a figuras legendarias como Valentino Rossi, Marc Márquez y Jorge Lorenzo.

Su mejor resultado fue un séptimo puesto en el Gran Premio de Malasia de 2014, además de protagonizar una recordada actuación bajo la lluvia en Assen, donde llegó a liderar la carrera.

Ahora, más de una década después, David Alonso recogerá ese legado. Su llegada a Honda confirma el crecimiento del motociclismo colombiano y marca el inicio de una nueva etapa, con la ilusión de superar los logros del hombre que abrió el camino hacia la élite mundial.