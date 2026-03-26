¡Polémica! Max Verstappen expulsó a periodista previo al Gran Previo de Japón

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, vetó este jueves a un periodista durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka.

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El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton aseguró el jueves que a sus 41 años está más en forma que todos sus rivales mucho más jóvenes, luego de una temporada 2025 catastrófica para el británico.

"Sé que ninguno de los pilotos contra los que corro se entrena ni se entrega como yo lo hago, sobre todo a mi edad", declaró ante la prensa en el circuito de Suzuka, sede este fin de semana del Gran Premio de F1 de Japón.

Hamilton, con un palmarés brillante en Mercedes previo a su llegada en 2025 a la 'Scuderia', terminó en tercera posición en China, su primer podio con Ferrari.

Hamilton aseguró que espera "seguir mostrando" de qué es capaz y que se entrena "cada vez más duro", declarando haber "corrido a pie cerca de 100 km en Tokio" desde su llegada para el GP de Japón.

"Me encanta eso, ese impulso que me empuja (...) la implicación está ahí, más que nunca", insistió sonriente el británico.

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El piloto de Red Bull se sentó para hablar con la prensa pero entonces dijo: "No voy a hablar hasta que se vaya", señalando a un periodista inglés del diario The Guardian.

El periodista preguntó si esa petición se debía a una pregunta que hizo la temporada pasada, a lo que Verstappen respndió "Sí" y "sal de aquí". Finalmente, abandonó la sala y Verstappen continuó la rueda de prensa.

Ese periodista declaró más tarde a la AFP que el incidente se debía a una pregunta que le hizo al neerlandés luego de perder el título mundial contra Lando Norris por solo dos puntos el pasado mes de diciembre, durante el Gran Premio de Abu Dabi.

La pregunta hacía referencia a una sanción que Verstappen recibió tras un incidente contra el piloto inglés George Russell en el Gran Premio de España en junio.