¿Preocupa Roland Garros? Alarma por estado físico de Carlos Alcaraz: Historial de lesiones

Carlos Alcaraz anunció su retiro del Torneo Conde de Godó por molestias en el antebrazo derecho, una nueva alarma física en una carrera marcada por frecuentes contratiempos médicos. A sus 22 años, el actual número dos del mundo suma ya una decena de lesiones que lo obligaron a bajarse de distintos torneos desde su debut profesional.

La dolencia actual es la tercera en la extremidad con la que golpea la bola, una zona que ya le provocó una inactividad cercana a los tres meses entre recaídas y recuperación durante 2024. El español arrastraba molestias desde su reciente participación en el Masters de Montecarlo, donde perdió la final ante Jannik Sinner.

Lesión que preocupa: Alcaraz debía enfrentar al checo Tomas Machac en segunda ronda en Barcelona

Alcaraz debía enfrentar al checo Tomas Machac en segunda ronda en Barcelona, pero decidió priorizar el resto de la gira de polvo de ladrillo. En el horizonte aparecen el Mutua Madrid Open, el Masters de Roma y posteriormente Roland Garros, donde defenderá el título.

Desde 2021, las bajas médicas han sido una constante. Su primer gran problema llegó en el US Open con un desgarro fibrilar en el cuádriceps y una elongación en el aductor derecho. Luego aparecieron molestias abdominales, lesiones musculares en piernas, artritis postraumática en la mano izquierda, problemas en la columna, inflamación en el pie izquierdo, molestias en el glúteo y un esguince de tobillo.

El antebrazo derecho ha sido una de las zonas más sensibles. En marzo de 2024 sufrió una sobrecarga en el pronador redondo y dos meses después un edema en la misma región, lo que condicionó buena parte de su calendario.

Las lesiones de Carlos Alcaraz como tenista profesional que le hicieron estar de baja

- Desgarro fibrilar en el vasto intermedio y lateral en el cuádriceps y elongación en el aductor de la pierna derecha (septiembre 2021, un mes de baja).

- Molestias en el abdominal (octubre 2022, un mes de baja).

- Lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha (enero 2023, un mes de baja).

- Artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna vertebral (abril 2023, una semana de baja).

- Inflamación en el pie izquierdo y problemas en el glúteo (octubre de 2023, una semana de semana baja).

- Esguince del tobillo derecho (febrero de 2024, dos semanas de baja).

- Sobrecarga en el pronador redondo del antebrazo derecho (marzo de 2024, un mes de baja)

- Edema en el pronador redondo del antebrazo derecho (mayo de 2024, casi dos meses de baja)

- Lesión en el aductor derecho y molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda (abril de 2025, dos semanas de baja).

- Sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha (noviembre de 2025, una semana de baja

-Torneo Conde de Godó por molestias en el antebrazo derecho 2026.