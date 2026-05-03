Problemas en la F1: cambio inesperado de último momento

El Gran Premio de Miami 2026 vivió un giro inesperado en su programación luego de que la organización de la Fórmula 1 decidiera adelantar el horario de la carrera principal ante el pronóstico de fuertes tormentas eléctricas en la zona.

La medida, tomada en conjunto con la FIA y las autoridades locales, tuvo como principal objetivo garantizar la seguridad de pilotos, equipos y aficionados.

¿A qué hora se correrá el GP de Miami?

Inicialmente, la carrera estaba prevista para disputarse a las 16:00 hora local, pero tras analizar los reportes meteorológicos, se optó por adelantarla tres horas, fijando su inicio a la 13:00.

Este cambio respondió a la alta probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían afectar seriamente el desarrollo del evento.

En Estados Unidos, los protocolos de seguridad para eventos masivos al aire libre son estrictos: si se detecta actividad eléctrica en un radio cercano, el evento debe suspenderse y el público evacuado, lo que habría comprometido seriamente la realización de la carrera.

Ante este escenario, la organización decidió actuar con anticipación para evitar interrupciones o incluso una eventual cancelación. El comunicado oficial explicó que el objetivo era “garantizar la menor disrupción posible” y asegurar una ventana adecuada para completar la competencia en condiciones seguras.