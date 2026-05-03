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Fórmula 1

Problemas en la F1: cambio inesperado de último momento

Complicaciones para el GP de Miami de la F1 2026.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Inesperado cambio en la F1 para el GP de Miami
Inesperado cambio en la F1 para el GP de Miami // AFP

El Gran Premio de Miami 2026 vivió un giro inesperado en su programación luego de que la organización de la Fórmula 1 decidiera adelantar el horario de la carrera principal ante el pronóstico de fuertes tormentas eléctricas en la zona.

La medida, tomada en conjunto con la FIA y las autoridades locales, tuvo como principal objetivo garantizar la seguridad de pilotos, equipos y aficionados.

¿A qué hora se correrá el GP de Miami?

Inicialmente, la carrera estaba prevista para disputarse a las 16:00 hora local, pero tras analizar los reportes meteorológicos, se optó por adelantarla tres horas, fijando su inicio a la 13:00.

Este cambio respondió a la alta probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían afectar seriamente el desarrollo del evento.

En Estados Unidos, los protocolos de seguridad para eventos masivos al aire libre son estrictos: si se detecta actividad eléctrica en un radio cercano, el evento debe suspenderse y el público evacuado, lo que habría comprometido seriamente la realización de la carrera.

Ante este escenario, la organización decidió actuar con anticipación para evitar interrupciones o incluso una eventual cancelación. El comunicado oficial explicó que el objetivo era “garantizar la menor disrupción posible” y asegurar una ventana adecuada para completar la competencia en condiciones seguras.

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