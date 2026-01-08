Rally Dakar 2026: clasificaciones y resultados tras la cuarta etapa

El sudafricano Henk Lategan se mostró imperial al imponerse este miércoles en la cuarta etapa del Dakar 2026, primera jornada de la etapa maratón, lo que permite al piloto de Toyota tomar la cabeza de la clasificación general en la categoría de autos.

Lategan completó los 451 kilómetros de especial en 4 horas, 47 minutos y 08 segundos, tras partir en la 23ª posición, y aventajó al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) en más de siete minutos en la meta. Los Goczal, padre e hijo, Marek y Eryk, ocuparon las tercera y cuarta posiciones del día, a 14 y 17 minutos, respectivamente, de Lategan con su Toyota.

El francés Sébastien Loeb (Dacia) limitó los daños al terminar quinto a 17 minutos y 54 segundos… Por delante del tercer miembro de la familia Goczal, Michal (a 19:53).

En la clasificación general, Lategan y su copiloto Brett Cummings aventajan a Al-Attiyah en 3 min 55 seg y al Ford de Mattias Ekstrom en 13 minutos.

A las puertas del podio siguen el veterano español Carlos Sainz (Ford, 4º a 15:53) y el francés Mathieu Serradori (Century, 5º a 16:53). Loeb se mantiene al acecho, 8º a 19 minutos 57 segundos de Lategan.

El gran perdedor de la jornada fue el vigente campeón, el saudí Yazeed Al Rahji, que tuvo que abandonar a mitad de recorrido, traicionado por la mecánica de su Toyota Hilux.

La particularidad de esta etapa es que era la primera parte de un "maratón-refugio": los pilotos hacen escala el miércoles por la noche en un vivac minimalista, a la antigua, sin posibilidad de realizar grandes reparaciones y, por tanto, no contarán con ninguna asistencia técnica antes de reanudar la marcha el jueves.

En otras noticias

El español Tosha Schareina tomó el liderato de la general del Dakar en la categoría de motos al lograr este miércoles su segunda victoria consecutiva, con Honda firmando un triplete gracias a Ricky Brabec, segundo, y Skyler Howes, tercero.

Schareina, que se impuso mientras abría pista, se encaramó al liderato de la general con exactamente el mismo tiempo que Brabec. Pero como el español ganó este miércoles, es él quien ocupa oficialmente el puesto de líder de la clasificación.

Al término de los 417 kilómetros de una especial muy reñida, Schareina (4 h 31 min 56 s) superó a Brabec, vencedor en 2024, por 6 segundos, y a Howes por 10 segundos.

Daniel Sanders (KTM), quinto en la etapa, es tercero en la general, a 1 min 24 s de los líderes.

Particularidad de esta etapa, constituye la primera parte de un "maratón-refugio": los pilotos hacen escala en un vivac minimalista, a la antigua, sin posibilidad de efectuar grandes reparaciones y, por tanto, no dispondrán de ninguna asistencia técnica antes de reanudar el jueves.

Lea también Anthony Davis rompería todo en la NBA: bombazo sobre su futuro en Dallas Mavericks

Una mala noticia para Skyler Howes, que terminó la jornada con un neumático trasero muy deteriorado y no podrá cambiarlo este miércoles por la noche.

La quinta etapa lleva a los pilotos del vivac hacia Hail con 372 km de especial.