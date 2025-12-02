Revolcón en la F1; Red Bull anunció nuevo compañero para Verstappen en 2026

La escudería Red Bull ha decidido dar la próxima temporada uno de los volantes más codiciados de la parrilla al francés Isack Hadjar, quien a sus 21 años tendrá la misión casi imposible de tratar de hacer sombra a Max Verstappen, tetracampeón mundial de Fórmula 1.

En la que será su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo, el joven galo sustituirá al japonés Yuki Tsunoda, que no cumplió con las expectativas y ha sido retrogradado al puesto de piloto reserva.

Los números de Hadjar que le hicieron ser el nuevo compañero de Verstappen

Hadjar debutó en la F1 en el equipo "hermano" de Red Bull, Racing Bulls, y surgió del programa de formación de jóvenes pilotos de la escudería austriaca.

Pese a ser su temporada de estreno y a no tener uno de los mejores coches de la parrilla, Hadjar ha sorprendido por sus resultados y su regularidad, puntuando en 10 de las 23 carreras disputadas, incluyendo un primer podio (3º) en Países Bajos.

"Ha mostrado una gran madurez y que aprende rápido. Y más importante, ha demostrado ser muy rápido, el requisito número uno en este deporte", declaró el Team Principal de Red Bull, Laurent Mekies, citado en un comunicado.

Hadjar, el séptimo compañero de Max en Red Bull

El francés se sumará a una lista de pilotos donde aparece Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Sergio Pérez (el que más aguantó a su lado entre 2021 a 2024), quienes han sido compañeros del neerlandés desde su llegada a Red Bull en el 2015.

En esta primera temporada en la élite, "siento que soy mucho mejor como piloto y como persona" y "estoy listo para ir a Red Bull", dijo Hadjar.

A falta del último Gran Premio, este próximo fin de semana en Abu Dabi, Hadjar es décimo en la clasificación de pilotos con 51 puntos. Estos buenos resultados le habían colocado en la pole position para ocupar el segundo volante de Red Bull la próxima temporada.