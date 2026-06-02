Rey del Barrio 2026 en La Perseverancia: campeón y cuadro de honor

Terminó con éxito una edición más del Rey del Barrio 2026, torneo de fútbol callejero que tuvo sede en la cancha del barrio de La Perseverancia en Bogotá.

El Combo JK se quedó con el título, que lo convierte de esta manera en el primer campeón del torneo Rey del Barrio, el cual busca exaltar el talento, la identidad y la pasión que nacen en las calles de la capital.

La gran final, que contó con la presencia de más de 500 personas, consagró a Combo JK con un marcador de 5-1 sobre Saprix.

Balance positivo

La organización del torneo Rey del Barrio 2026 calificó el certamen con un balance positivo, ya que se consolidó la competencia, que se proyecta como una plataforma para fortalecer el tejido social y dinamizar la economía de los barrios populares de Bogotá, al tiempo que visibiliza a cientos de jóvenes talentos.

“Desde el inicio sabíamos que había talento, pero lo que hemos visto en estas primeras semanas supera cualquier expectativa. El nivel competitivo, la respuesta del público y la conexión con la gente nos confirman que el fútbol de barrio tiene un potencial enorme cuando se organiza y se visibiliza bien”, señaló Santiago Rodríguez, cofundador de Rey del Barrio Pulsar by Stake.

Premiación del torneo Rey del Barrio 2026

Primer lugar: 20 millones de pesos — Combo JK.

Segundo lugar: 7 millones de pesos — Saprix.

MVP del torneo: una motocicleta Pulsar, elegida mediante votación popular en redes sociales.

Valla menos vencida: 1 millón de pesos y un juego de llantas Pirelli.

Goleador del torneo: 1 millón de pesos y un kit Micrero Sport.