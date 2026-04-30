Robert Farah y Juan Sebastián Cabal sorprendieron a sus miles de fanáticos tras el anuncio que revela que volverán a juntarse para jugar al tenis, un deporte que con el paso del tiempo crece y crece en Colombia.



La histórica pareja del deporte blanco del territorio colombiano se enfrentará con Fabiola Zuluaga y Mariana Mesa, en un choque que promete emociones y diversión de inicio a fin.

Fecha del evento

El duelo se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en el Club Laverdieri. Será un partido de exhibición que reunirá a dos generaciones del país. Este encuentro acaparará la atención de miles de aficionados al tenis.



“El encuentro marcará el inicio de la primera Copa Nemocón y Virviescas, cuya competencia amateur se disputará los próximos 23 y 24 de mayo en Bogotá. El certamen se da en un contexto de crecimiento del tenis en el ámbito global y local, con mayor participación de jugadores, inversión en formación y un renovado interés por el deporte”, dice la organización del torneo.

Torneo amateur

Es importante resaltar que, además del duelo histórico que se llevará a cabo, también se vivirá, en las fechas mencionadas, una competencia de carácter amateur. Principiantes y jugadores avanzados podrán participar.



“La iniciativa busca ampliar el acceso a un deporte históricamente asociado a segmentos específicos, promoviendo la participación y el desarrollo de nuevos talentos. El evento también contará con premios que alcanzan hasta los $6 millones en efectivo, como incentivo para fortalecer el ecosistema del tenis aficionado en Bogotá”, sentenció la organización.



Todas las personas interesadas en ver el enfrentamiento de exhibición y también las que deseen participar en el torneo se pueden registrar a través del siguiente link: https://copanemoconyvirviescas.com/.