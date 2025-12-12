Sabalenka sin pelos en la lengua sobre sanción a Sinner e inclusión Trans

A pocos días de protagonizar una nueva “Batalla de los Sexos” frente a Nick Kyrgios en Dubái, Aryna Sabalenka volvió a generar revuelo. La número uno del mundo habló sin rodeos sobre dos temas sensibles, la participación de mujeres transgénero en el circuito femenino y la reciente sanción por doping de Jannik Sinner. Su postura, directa y sin matices, ya levantó un intenso debate en el mundo del tenis.





Sabalenka rechaza la participación de mujeres trans: “Tendrían una ventaja injusta”

Invitada al podcast de Piers Morgan, Sabalenka fue preguntada sobre el ingreso de mujeres transgénero al circuito WTA. Su respuesta no tardó en generar controversia:

“No tengo nada contra ellas, pero siento que tendrían una gran ventaja sobre el resto. No creo que sea justo que las mujeres se enfrenten a hombres biológicos. No es justo que una mujer haya trabajado toda su vida para llegar al límite y luego tenga que enfrentar a alguien biológicamente más fuerte”.

Kyrgios, quien la acompañaba en la entrevista, apoyó sus palabras:

“Ha dado en el clavo”.

Las declaraciones de Sabalenka chocan directamente con la normativa actual de la WTA, que permite competir a mujeres trans si cumplen dos condiciones:

•Haber declarado su género femenino al menos cuatro años antes;

•Mantener niveles de testosterona por debajo del umbral reglamentario durante los últimos dos años.

En un circuito cada vez más involucrado en debates de inclusión, la postura frontal de Sabalenka marca un contraste fuerte con otras figuras, que se mantienen más cautas o prefieren no pronunciarse abiertamente.

Lea también Aryna Sabalenka, campeona del US Open 2025

La opinión sobre Sinner: “Creo en el deporte limpio, pero no vi nada raro”

Sabalenka también se refirió al caso de doping de Jannik Sinner, sancionado a principios de año, aunque finalmente exonerado tras demostrarse que la sustancia llegó a su organismo por contaminación médica involuntaria.

La bielorrusa defendió la necesidad de controles estrictos, pero se mostró comprensiva:

“Creo en el deporte limpio y todos deben recibir el mismo trato. Pero sinceramente, no creo que hubiera nada raro en este caso”.

Sabalenka reveló que la experiencia la ha vuelto más precavida:

“Intento protegerme mucho y ser muy cuidadosa con todo, porque nunca sabes qué puede provocarte un positivo viendo estos casos”.

Kyrgios, por su parte, intervino poco, aunque coincidió con su colega en la importancia de mantener el deporte libre de sospechas.

Un duelo con aroma a polémica antes de la exhibición en Dubái

Las declaraciones de Sabalenka llegan justo cuando se prepara para enfrentarse a Kyrgios el 28 de diciembre en Dubái, en una exhibición histórica.

Será la cuarta “Batalla de los Sexos” oficialmente reconocida, con reglas especiales:

•Un solo saque para cada jugador.

•La pista de Sabalenka será 9 % más pequeña.

•Super tie–break si llegan a un tercer set.

Mientras Kyrgios regresa tras un año marcado por lesiones, Sabalenka llega en plenitud deportiva… y en el centro de la conversación pública. Sus opiniones sobre la inclusión trans y el doping no solo anticipan un partido mediático, sino que confirman que la número uno del mundo no le teme a los temas incómodos, dentro y fuera de la cancha.