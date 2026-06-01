San Antonio Spurs vs. New York Knicks: ¿Cuándo comienzan las finales de la NBA?

Se viene una apasionante definición en la NBA, liderados por los 22 puntos de Víctor Wembanyama, los San Antonio Spurs se impusieron 111-103 sobre Oklahoma City Thunder en el séptimo juego por la final de la Conferencia Oeste y clasifican a las finales.

El cuadro tejano logró su séptimo título de conferencia en el Paycom Center (Oklahoma city) y clasifica por primera vez a las finales desde la temporada 2013-14 cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Miami Heat.

Wembanyama, de 22 años y Defensa del Año en la presente campaña, transitó los últimos ocho minutos del partido con cinco faltas, al límite de la expulsión.

Wembanyama quiere el anillo de campeón de la NBA

"Parte del sueño se va a convertir en realidad, es un sentimiento que no puedo explicar", dijo Wembanyama a NBC luego de ser nombrado como el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales del Oeste. El estelar francés lanzó para un 47 por ciento de efectividad (7/15), incluidos tres de sus cinco intentos desde la línea de tres.

"Mis compañeros no saben cuánto los quiero, todos tuvieron un excelente partido", agregó Wemby. "Todo esto significa mucho para mí, pero no hemos terminado, tenemos cuatro juegos más por ganar".

Los Spurs aspiran a iniciar una nueva dinastía con un electrizante movimiento juvenil alrededor de su estrella, con el explosivo Stephon Castle (21 años, 16 puntos) y Dylan Harper (20 años, 12 puntos).

El año pasado, los Spurs aún se encontraban en el puesto 13 de la Conferencia Oeste, antes de convertirse en el segundo mejor equipo de la temporada regular en un solo año, solo por detrás del Thunder, lo que preparó un enfrentamiento caliente en las Finales de la Conferencia Oeste.

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Por el Thunder, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander disputó 43 minutos siendo el máximo anotador del partido con 35 unidades: "Ellos fueron el mejor equipo hoy de principio a fin", explicó Gilgeous-Alexander. "Mi respeto para ellos, merecieron ganar el partido".

"Ganar un título en la NBA es muy complicado, hay muchas variantes, hay cosas que puedes controlar, otras no, es una tarea muy complicada". El primer partido de la final comienza el miércoles en el AT&T Center a las 7:30 p. m.

Las finales de la NBA se disputarán en el formato tradicional al mejor de siete partidos iniciando este miércoles en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Los Spurs contarán con la ventaja de jugar en casa en esta serie al mejor de siete partidos contra los Knicks, que acumulan una racha de 11 victorias consecutivas.