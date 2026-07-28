Sara López vuelve a hacer historia: Colombia celebra un nuevo oro en Santo Domingo

La colombiana Sara López volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes del tiro con arco compuesto a nivel mundial. La arquera pereirana se consagró campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de vencer en una emocionante final a la mexicana Andrea Becerra por 147-145, resultado que le permitió sumar una nueva medalla de oro para la delegación nacional.

Con una actuación impecable y una final de alto nivel frente a Andrea Becerra, Sara López ratificó su condición de favorita y volvió a colocar el nombre del deporte colombiano en lo más alto del continente, reafirmando que su legado continúa creciendo con cada competencia.

Sara López impuso su jerarquía y conquistó el título en los Centroamericanos 2026

El duelo por el título estuvo marcado por la paridad y el alto nivel de ambas competidoras. Sin embargo, la experiencia y la precisión de López fueron determinantes en los momentos decisivos para imponerse por apenas dos puntos y subir a lo más alto del podio.

Con este triunfo, la deportista nacida en Pereira continúa ampliando un palmarés que la consolida como una de las mejores arqueras de la historia de Colombia.

Desde su irrupción en la élite internacional, Sara López ha acumulado títulos y medallas en las competencias más importantes del mundo, convirtiéndose en un referente indiscutible de esta disciplina.

Sara López conquista el oro en Santo Domingo 2026 y agranda su legado en el tiro con arco

Entre sus logros más destacados aparecen cuatro medallas en los Juegos Mundiales, donde conquistó los títulos individuales en Cali 2013, Breslavia 2017 y Birmingham 2022, además de una presea de oro por equipos mixtos en esa misma edición disputada en Estados Unidos.

A ello se suman siete medallas en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre, certamen en el que ha brillado tanto en pruebas individuales como por equipos y equipos mixtos. Su regularidad durante más de una década la ha mantenido entre las máximas exponentes del arco compuesto a nivel internacional.

La conquista en Santo Domingo 2026 representa otro capítulo dorado en la carrera de la colombiana, quien sigue respondiendo en las grandes citas deportivas y aportando al crecimiento de Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.