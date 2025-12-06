Se terminó la racha de Sebastián Montoya: El colombiano no logró sumar en el sprint

El último fin de semana de competencia de Sebastián Montoya en la Fórmula 2 ya está en marcha. En Abu Dabi se corre el cierre de la temporada 2025 y el piloto colombiano tuvo acción este sábado en la carrera sprint, donde vivió una prueba llena de dificultades y en la que no pudo concretar el objetivo de sumar puntos.





Una mala largada lo relegó en Yas Marina

Montoya partía con ilusión desde la sexta posición, gracias a la parrilla invertida tras una buena clasificación el viernes. No obstante, la salida le jugó una mala pasada y perdió varios lugares de inmediato y cayó al puesto 17, complicando sus opciones de pelear por el podio.

Aunque encontró ritmo y pudo remontar parcialmente, la carrera ya estaba condicionada desde los primeros metros. Al final, el colombiano cruzó la meta en la posición 13, fuera de la zona de puntos.

El británico-sueco Arvid Linblad se quedó con la victoria, escoltado por el paraguayo Joshua Duerksen, mientras que Nikola Tsolov completó el podio.





Temporada de aprendizaje y un 2026 con ilusión

El resultado fue un tropiezo para Montoya, quien llegaba con una racha de tres carreras consecutivas sumando. Sin embargo, su año deja un balance positivo: fue competitivo en varios circuitos y demostró un crecimiento constante en su primera temporada completa en la categoría.

Esa evolución ya encontró recompensa, Prema Racing lo confirmó para 2026, donde compartirá estructura con el español Mari Boya y tendrá la oportunidad de dar un salto más hacia la pelea por victorias y podios. Actualmente, Montoya se mantiene décimo en el Mundial con 91 puntos.





A cerrar el año buscando puntos

Este domingo, a las 4:15 a. m. hora colombiana, se disputará la feature race en el circuito de Yas Marina, la última prueba de la campaña. Montoya tendrá una nueva oportunidad para despedir la temporada con un resultado que refleje el nivel que ha mostrado en los últimos meses.