Selección Colombia confirmó su capitán para el Clásico Mundial de Béisbol

La Federación Colombiana de Béisbolconfirmó este miércoles 21 de enero al capitán que tendrá la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol que se llevará a cabo desde el jueves 5 de marzo hasta el martes 17 del mismo mes.

Se trata del lanzador zurdo José Quintana, quien fue designado como líder de la novena colombiana para el certamen en el que enfrentará a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá en juegos válidos por el grupo A.

Quintana fue elegido por la Federación Colombiana de Béisbol, teniendo en cuenta su "experiencia, liderazgo y amor por la camiseta".

Adicionalmente, el pelotero nacido en el municipio de Arjona en el departamento de Bolívar se ha destacado por ser un "referente dentro y fuera del terreno que guiará al equipo en este nuevo reto internacional, representando los valores, el carácter y la identidad del béisbol colombiano".

Experiencia de José Quintana en las Grandes Ligas

Con 36 años, José Quintana se ha convertido en uno de los peloteros colombianos con más experiencia a nivel internacional, principalmente en las Grandes Ligas.

Quintana debutó en la gran carpa del béisbol mundial en 2011 y desde entonces ha pertenecido a las organizaciones de Medias Blancas de Chicago, Cachorros de Chicago, Angelinos de Los Ángeles, Gigantes de San Francisco, Piratas de Pittsburgh, Cardenales de San Luis, Mets de Nueva York y Cerveceros de Milwaukee.

El lanzador zurdo, además hizo parte de la nómina de Colombia que brilló en el Clásico Mundial de 2017.

Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

6 de marzo

Colombia Vs Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

7 de marzo

Colombia Vs Canadá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

8 de marzo

Colombia Vs Cuba

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

9 de marzo

Colombia Vs Panamá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico