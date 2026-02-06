Selección Colombia confirmó su roster para el Clásico Mundial de Béisbol

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol dio a conocer este jueves 5 de febrero el roster de las 20 selecciones que disputarán el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se llevará a cabo desde el 5 hasta el 17 de marzo.

Roster de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol

Por Colombia se confirmó una fuerte y competitiva nómina que tendrá a su cargo el mánager José Mosquera para afrontar los partidos del grupo A, en el que la novena nacional chocará con Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá, con el objetivo de buscar la clasificación a cuartos de final.

En el listado se confirmó la presencia del lanzador zurdo José Quintana, quien además, será el capitán de la Selección Colombia.

También se destacan figuras como Giovanny Urshela, Jorge Alfaro, Donovan Solano y Harold Ramírez, quienes cuentan con experiencia en Grandes Ligas.

Por los lanzadores resalta la presencia de Julio Teherán, Tayron Guerrero, Nabil Crismatt, y Guillermo Zúñiga, quienes se han destacado en la MLS.

Pitchers de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol

Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Nabil Crismatt, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Réiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillermo Zúñiga.

Jugadores de campo

Jorge Alfaro, Michael Arroyo, Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jordan Díaz, Elías Díaz, Dayan Frías, Jesús Marriaga, Carlos Martínez, Harold Ramírez, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y Giovanny Urshela.

Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

6 de marzo

Colombia Vs Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

7 de marzo

Colombia Vs Canadá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

8 de marzo

Colombia Vs Cuba

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

9 de marzo

Colombia Vs Panamá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico