Selección Colombia confirmó su roster para el Clásico Mundial de Béisbol

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol dio a conocer este jueves 5 de febrero el roster de las 20 selecciones que disputarán el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se llevará a cabo desde el 5 hasta el 17 de marzo.
Roster de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol
Por Colombia se confirmó una fuerte y competitiva nómina que tendrá a su cargo el mánager José Mosquera para afrontar los partidos del grupo A, en el que la novena nacional chocará con Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá, con el objetivo de buscar la clasificación a cuartos de final.
En el listado se confirmó la presencia del lanzador zurdo José Quintana, quien además, será el capitán de la Selección Colombia.
También se destacan figuras como Giovanny Urshela, Jorge Alfaro, Donovan Solano y Harold Ramírez, quienes cuentan con experiencia en Grandes Ligas.
Por los lanzadores resalta la presencia de Julio Teherán, Tayron Guerrero, Nabil Crismatt, y Guillermo Zúñiga, quienes se han destacado en la MLS.
Pitchers de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol
Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Nabil Crismatt, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Réiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillermo Zúñiga.
Jugadores de campo
Jorge Alfaro, Michael Arroyo, Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jordan Díaz, Elías Díaz, Dayan Frías, Jesús Marriaga, Carlos Martínez, Harold Ramírez, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y Giovanny Urshela.
Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
6 de marzo
Colombia Vs Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
7 de marzo
Colombia Vs Canadá
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
8 de marzo
Colombia Vs Cuba
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
9 de marzo
Colombia Vs Panamá
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico