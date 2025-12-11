Selección Colombia eligió a su mánager para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Federación Colombiana de Béisboldio a conocer que la Selección Colombia de Béisbol que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será comandada por José Mosquera Crisson, quien cumplirá con las funciones de mánager.









"Hoy, José Mosquera asume el reto de dirigir en compañía de su grupo de staff a la Selección Colombia en el Clásico Mundial, respaldado por una carrera ascendente, una identidad marcada por el trabajo y un profundo compromiso con el crecimiento del béisbol colombiano", compartió la Federación Colombiana de Béisbol.

Lea también Clásico Mundial de Béisbol 2026: confirman grupo y sede de Colombia

José Mosquera al frente de la Selección Colombia

José Mosquera ha cumplido con un destacado desempeño como mánager en la Selección Colombia y en Caimanes de Barranquilla.

Como logros más destacados tiene la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Por otro lado, al frente de Caimanes de Barranquilla conquistó la Liga Profesional Colombiana en la temporada 202/2022 y además la Serie del Caribe de 2022.

Grupo de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

Colombia hace parte del grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol y deberá enfrentar a Panamá, Canadá, Cuba y Puerto Rico.

La novena colombiana jugará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico.