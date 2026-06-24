Sincelejo será sede del Colombia Open G1 de Taekwondo, clasificatorio a los Olímpicos de 2028

En agosto de 2026 la capital de Sucre será la sede del Colombia Open G1 de Taekwondo, que será puntuable para el ranking mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien ofreció una rueda de prensa acompañado de Cito Forero Tavera, presidente de la Federación Colombiana de Taekwondo; la tricampeona Andrea Ramírez, deportista colombiana de alto rendimiento y quien actualmente tiene el récord de 3 campeonatos mundiales ganados en un mismo año en la disciplina del Taekwondo, y José Mangones, vicepresidente de la Federación Colombiana de Taekwondo.

Sincelejo, sede del deportes mundial

“Hoy les quiero dar una gran noticia: Sincelejo vuelve a ser cita del deporte mundial. Anunciamos el primer evento clasificatorio que se realiza en el mundo y que da puntos para los Juegos Olímpicos de 2028, en el deporte taekwondo, por consiguiente, esperamos tener la visita de no menos de deportistas de 30 países”, dijo el alcalde.

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Ciro Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Taekwondo, exaltó el trabajo del alcalde sincelejano, quien desde el 2025 venía haciendo antesala para traer este evento a la capital sucreña.

Destacó el apoyo que el alcalde ha tenido para eventos nacionales de esa disciplina que se han realizado en Sincelejo durante su administración, y la experiencia positiva que tuvo con el mundial de sóftbol, aspecto importante que fue clave para que la solicitud fuera tenida en cuenta y la Federación hiciera lo propio ante la Unión Panamericana y Federación Mundial de Taekwondo (WTF), que dio luz verde para Colombia.

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“Sincelejo tuvo una buena experiencia con el mundial de sóftbol, y el señor Yahir Acuña ha demostrado unas calidades humanas y de gestión impresionantes”, dijo el directivo.

Acuña finalizó mencionando que conocer experiencias deportivas exitosas como lo que se está haciendo en México, sirven para seguir trayendo a Sincelejo eventos deportivos de alta competencia.