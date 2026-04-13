Sinner conquista Montecarlo y el número 1: la reacción de Alcaraz

El español Carlos Alcaraz, que perdió la final del Masters 1000 de Montecarlo y el número uno del mundo, felicitó al italiano Jannik Sinner el nuevo campeón del torneo monegasco y el que ocupará la cima del ránking ATP desde este lunes.

Carlos Alcaraz perdió la final del Masters 1000 de Montecarlo y el número uno del mundo

El italiano Jannik Sinner logró su título más importante sobre tierra, el Masters 1.000 de Montecarlo, que estaba en poder de Carlos Alcaraz, al que arrebató también la condición de número uno del mundo tras vencer por 7-6 (5) y 6-3.

El primer cara a cara entre los dos mejores tenistas del planeta cayó del lado del jugador de San Cándido, que sumó su tercer título Masters 1.000 seguido tras los de Indian Wells y Miami, el octavo en su carrera de esta categoría.

El transalpino, que tardó dos horas y cuarto en cerrar su séptimo triunfo en diecisiete duelos ante el español, será este lunes el número uno del mundo, sumará su semana 67 en la cima y romperá el equilibrio que mantenía con el murciano, que lo defendió durante 66.

Carlos Alcaraz felicitó a Sinner: "estoy muy feliz de verte ganar títulos"

"Es impresionante lo que estás logrando. Que yo sepa, solo un hombre en la Era Abierta ha ganado el Sunshine Double (Masters 1000 de Indian Wells y Miami) y Montecarlo. Tú eres el segundo en conseguirlo. Es algo increíble", dijo Alcaraz en la entrega de trofeos tras la final de Montecarlo.

Sinner se une a Novak Djokovic en la historia. El serbio fue el único jugador hasta ahora que consiguió ganar los tres Masters 1000 del inicio de temporada, en el 2015.

"Es muy difícil lograrlo", añadió. "Felicidades por todo y por el trabajo que estás haciendo con tu equipo. Veo a toda tu familia aquí y a tu equipo y estoy muy feliz de verte ganar títulos frente a ellos. Felicidades a ti, a tu familia y a tu equipo", añadió Alcaraz que afronta ahora, la próxima semana, el torneo de Barcelona.

"Nos sentimos genial en este torneo, es uno de los más bonitos que jugamos, con unas vista increíbles y un lugar fantástico para jugar", añadió el murciano que ha estado 66 semanas al frente de la clasificación mundial.

Alcaraz, además, tuvo palabras de agradecimiento para su equipo. "No era el final que deseábamos pero vamos a estar mejor la próxima vez", indicó el español, ganador de siete torneos del Grand Slam.