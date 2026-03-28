Sinner es finalista del Master de Miami tras vencer a Zverev

Terminaron de manera oficial las semifinales del Master de Miami y junto con ello se conocieron a los dos mejores tenistas del campeonato, en donde justamente destaca el nombre del italiano, Jannik Sinner, quien quiere sumar otro título y de paso acortar puntos con Carlos Alcaraz en el ranking ATP.

El enfrentamiento entre Alexander Zverev y Jannik Sinner volvió a captar la atención del circuito ATP, con un duelo de alto nivel entre dos de los jugadores más destacados de la actualidad. El partido, marcado por la intensidad y la exigencia física, ofreció momentos de gran tenis y dejó como ganador y finalista al italiano.

Partidazo entre Sinner y Zverev para definir al finalista

Desde el inicio, el italiano apostó por su consistencia y precisión, utilizando su potente derecha para dominar los intercambios largos. Su capacidad para mantener un ritmo alto y cometer pocos errores no forzados fue clave para inclinar el partido a su favor en los momentos más importantes y junto con ello llevarse el primer set por un marcador de 3-6.

Zverev intentó imponer condiciones con su potente servicio y agresividad durante el segundo set. El alemán intentó acortar los puntos y presionar a Sinner con subidas a la red, variando su juego para evitar caer en el ritmo que proponía su rival, lo que le dio más dinamismo al segundo partido.

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El alemán reaccionó y elevó su nivel, encontrando mayor precisión en su servicio y siendo más eficaz desde el fondo. Esto generó un intercambio más dinámico y equilibrado, con puntos largos y exigentes que hicieron vibrar al público, pero que no fue suficiente.

Sinner volvió a demostrar su fortaleza mental en los momentos clave, aprovechando los errores de su rival para mantenerse arriba en el marcador y logró mantener el puntaje final 6-7, dejando sin oportunidades a Zverev y a él con una nueva final por disputarse.

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¿Cuándo y contra quién jugará Sinner la final del Master de Miami?

Llega a su fin el Master de Miami y el último duelo de la competencia será protagonizado por Jannik Sinner, el número dos del mundo, contra la joven promesa del tenis checo, Jiří Lehečka, quien con 24 años llegó a esta instancia tras dejar en el camino de la semifinal a Arthur Fils.

Este duelo final se disputará el domingo 29 de marzo con horario y cancha todavía por definirse.