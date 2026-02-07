El running, una de las tendencias deportivas para el 2026

La interacción entre los individuos y la actividad física está experimentando una transformación acelerada. Investigaciones internacionales, tales como las Tendencias Mundiales de Fitness del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), evidencian que el ejercicio ha dejado de estar centrado exclusivamente en el desempeño o la apariencia, para posicionarse como un elemento esencial para el bienestar integral, la prevención de enfermedades crónicas y el cuidado de la salud mental.

“El 2026 se perfila como un año en el que el movimiento se integra de forma más natural a la vida cotidiana, alineándose a nuevas prioridades y estilos de vida que responden a necesidades reales, como el equilibrio entre cuerpo y mente”, comenta Lina Navas, profesional en Actividad Física y Deporte de Decathlon, quien comparte las tendencias deportivas que se proyectan para este año.

Lea también Columbia Trail Challenge 2025: llega a Choachí la primera gran cita del trail running en Colombia

En el acompañamiento a personas activas de distintos niveles, disciplinas y edades, se observa una transición hacia prácticas deportivas más conscientes, flexibles y alineadas con necesidades reales. Por ello, una de las principales tendencias será el entrenamiento funcional y de fuerza, impulsado por su impacto directo en la prevención de lesiones y el fortalecimiento de músculos, articulaciones y huesos. Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), este tipo de entrenamiento continúa liderando los rankings globales por sus beneficios en la salud integral y la funcionalidad del cuerpo a largo plazo.

Tendencias deportivas en el 2026

El running, que consiste en correr mayormente en superficies planas, y el trail running, que implica correr en ambientes naturales, como montañas o caminos, también seguirán consolidándose como disciplinas preferidas debido a su accesibilidad, versatilidad y costo reducido. Estos ejercicios facilitan el entrenamiento en cualquier sitio y la adaptación a diferentes grados de aptitud corporal. Según el reporte anual de Strava, una plataforma para individuos activos con más de 180 millones de usuarios en más de 185 naciones, más del 60 % de los usuarios otorgan prioridad a las actividades profesionales, no solo por su sencillez, sino también por el beneficio mental que aportan.

Por su parte, el ciclismo recreativo y urbano gana cada vez más adeptos por su doble beneficio: ejercicio físico y movilidad sostenible. Cada vez más personas lo incorporan como alternativa de transporte tradicional, contribuyendo a la reducción del estrés diario y al fortalecimiento de la salud cardiovascular, al tiempo que impactan positivamente el entorno urbano.

Otra tendencia en crecimiento serán los entrenamientos híbridos, que combinan fuerza, cardio y movilidad en una sola sesión. Este formato responde a estilos de vida cada vez más ocupados, al ofrecer rutinas eficientes y resultados más completos, integrando resistencia, flexibilidad y control corporal.

Finalmente, las actividades al aire libre continuarán en auge, impulsadas por los beneficios emocionales comprobados del contacto con la naturaleza y su capacidad para reducir los niveles de estrés, una necesidad clave en un contexto de alta digitalización.

“Desde Decathlon observamos que las personas ya no buscan solo entrenar más, sino entrenar mejor y de forma más consciente. En 2026, el deporte se consolidará como un verdadero aliado del bienestar físico y mental”, concluye Lina Navas.