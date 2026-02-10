Uniformes que usará Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol, en el que la Selección Colombia hace parte del grupo A y enfrentará a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá en el Estadio Hiram Bithorn Sosa de San Juan de Puerto Rico.

En los últimos días, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol dio a conocer los roster de las 20 selecciones que participarán en el certamen.

Adicionalmente, se revelaron los uniformes que utilizará cada novena.

Uniformes de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Colombia lucirá como uniforme principal un jerseys de color blanco con algunos detalles en amarillo, azul y rojo.

La indumentaria colombiana tendrá el nombre de Colombia en el pecho, mientras que la bandera el país estará ubicada en la manga derecha.

Por otro lado, el segundo uniforme será de color azul con el nombre de Colombia en el pecho de color amarillo.

La segunda indumentaria también contará con detalles en amarillo y blanco en los costados.

Pitchers de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol

Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Nabil Crismatt, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Réiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillermo Zúñiga.

Jugadores de campo

Jorge Alfaro, Michael Arroyo, Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jordan Díaz, Elías Díaz, Dayan Frías, Jesús Marriaga, Carlos Martínez, Harold Ramírez, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y Giovanny Urshela.

Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

6 de marzo

Colombia Vs Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

7 de marzo

Colombia Vs Canadá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

8 de marzo

Colombia Vs Cuba

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

9 de marzo

Colombia Vs Panamá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico