El ciclista colombiano Egan Arley Bernal se prepara en plenas fiesta de diciembre para afrontar la temporada 2026. Después de terminar su actividad oficial del 2025 el pasado 11 de octubre al ocupar la octava posición del Giro de Lombardía, el pedalista de 28 años disfrutó de algunos días de descanso antes de retomar los trabajos sobre la bicicleta.

Bernal ha compartido a través de las redes sociales algunos de sus acostumbrados entrenamientos, los cuales denomina "apocalipsis", con los que pretende llegar en la mejor forma posible al 2026, para afrontar los nuevos desafíos.

Extraoficialmente se ha conocido que uno de los principales objetivos de Egan en el nuevo año será el de luchar nuevamente por la clasificación general del Giro de Italia.

El colombiano sería colíder del INEOS Grenadiers, tal y como lo hizo en el 2025, junto al neerlandés Thymen Arensman.

Egan Bernal tendrá dura competencia en el INEOS

A pesar de que Egan Bernal sigue contando con la confianza del INEOS Grenadiers, desde el interior del equipo británico se han realizado algunos movimientos para renovar la plantilla de pedalistas con el objetivo de recuperar el protagonismo que ha perdido en las grandes vueltas a manos del UAE Team Emirates, el Team Visma Lease a Bike y hasta del Red Bull Bora Hansgrohe.

La acción más destacasa hasta ahora tiene que ver con la contratación del ciclista británico Óscar Onley, con la cual el INEOS pretende potenciar su pelotón y estar en los primeros lugares.

El fichaje de Onley significa tener una nueva y joven carta para luchar por los primeros lugares, ya que el ciclista de 23 años tuvo una brillante temporada 2025.

Óscar Onley terminó el 2025 en la novena posición del ranking UCI y entre sus resultados más destacados están un cuarto lugar en el Santos Tour Down Under, quinto en el UAE Team Emirates, noveno en la Vuelta al País Vasco, tercero con dos victorias de etapa en el Tour de Suiza.

Sin el duda, el rendimiento más brillante de Onley en la temporada fue la cuarta posición en la clasificación general del Tour de Francia.

¿Qué pasará con Egan Bernal?

Con la llegada de Óscar Onley, para muchos el INEOS Grenadiers le estaría buscan reemplazo a Egan Bernal, que cumplirá en el 2026 su últimp año de contrato con la escuadra británica.

Adicionalmente, los resultados demostrados por el colombiano, a pesar de haber sido destacados luego del accidente que sufrió, no cumplirían en un 100% con las expectativas del equipo.