INEOS ya definió la gran vuelta que correrá Egan Bernal en 2026

El INEOS Grenadiers se prepara para afrontar la temporada 2026 y este lunes 15 de diciembre dio inicio al primer campo de entrenamiento de cara al nuevo año, en el que se empezarán a definir los objetivos de sus principales ciclistas.

Después de anunciar la renovaciones de Michal Kwiatkowski, Ben Swift, Lucas Hamilton, Kim Heiduk y el colombiano Brandon Rivera, desde la escuadra británica se filtró el que sería el gran reto de Egan Bernal en el 2026.

El objetivo de Egan para 2026

Según reveló la Gazzetta dello Sport, el INEOS Grenadiers tomó la decisión de alinear a Egan Bernal, junto al neerlandés Thymen Arensman como líderes para disputar la clasificación general en el Giro de Italia.

De esta manera, Bernal repetiría el plan que llevó a cabo en 2025, con el fin de llegar en buen estado de forma a la corsa rosa.

En la actual temporada, el colombiano ocupó la séptima posición en el Giro de Italia a 12 minutos y 42 segundos del británico Simon Yates, que se quedó con el título.

Egan Bernal contaría en el Giro de Italia con el respaldo de Filippo Ganna y del también colombiano Brandon Rivera.

Sobre Ganna se informó que iniciaría el año en la Vuelta al Algarve, posteriormente disputaría la Milán-San Remo y continuaría en la París-Roubaix.