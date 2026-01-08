Alaphilippe dio pistas de su fecha de retiro y definió su calendario para 2026

Julian Alaphilippe, con contrato hasta finales de 2027 en el equipo suizo Tudor Pro Cycling Team, aún conserva el espíritu de lucha y afronta la próxima temporada con ilusión y cierta serenidad. Esperando conseguir buenos resultados antes de plantearse la retirada.

A sus 33 años, el bicampeón del mundo (2020 y 2021) sabe que está más cerca del final que del principio, pero aún ama su trabajo, como explicó durante una rueda de prensa este miércoles en Moraira, en el sureste de España, donde se alista para la temporada 2026.

Alaphilippe dio pistas de su fecha de retiro

El ciclista francés dejó claro que su motivación está intacta y que para este 2026 se ha preparado de la mejor forma para darlo todo, eso sí, admite que está en el ocaso de su carrera y que analiza esa situación temporada tras temporada.

"No pienso en mi postemporada ni en lo que haré en el futuro. Porque estoy muy concentrado en lo que tengo que hacer ahora. Siento que todavía me encanta lo que hago. Todavía me quedan dos años de contrato. Así que, para mí, el final en este momento es 2027. E incluso 2026, porque siempre he tomado cada año como si fuera el último. Por eso también sigo tan motivado, porque lo doy todo como si fuera mi última temporada. Cuando llegue el momento de hacerme esa pregunta, lo pensaré. Pero aún no es el momento", aseguró Julian.

El francés definió su calendario y la gran vuelta que correrá

Alaphilippe y el equipo suizo coordinaron una hoja de ruta que concluya con el Tour de Francia, sin embargo, previo a la ‘Grande Boucle’ tendrá en su camino grandes retos.

“Todavía me quedan dos concentraciones antes de empezar en el Algarve. Después seguiré con el bloque italiano de carreras: Strade Bianche, Tirreno-Adriático y Milán-San Remo, antes de la Vuelta al País Vasco y el bloque belga con las Clásicas de las Ardenas. También añadiré el Gran Premio de Fráncfort, que competí el año pasado. Es un gran comienzo de temporada con carreras que me encantan y que me motivan para luego afrontar el Tour de Francia", dijo Julian.

"El Campeonato del Mundo (27 de septiembre) también podría ser un gran objetivo. Será en el circuito de Montreal, que me encanta. Podría ser mi último Campeonato del Mundo. En cuanto al Campeonato del Mundo de 2027 en Francia, es demasiado pronto para hablar de ello, pero con 18.000 metros de desnivel positivo (5.700 en realidad), aparte de llevar bidones, no haré gran cosa", añadió el francés.