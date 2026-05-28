Alta montaña en la etapa 19 del Giro de Italia: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

La montaña vuelve a ser protagonista en el Giro de Italia 2026. La etapa 19 se disputará este viernes 29 de mayo entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), y aparece como una de las jornadas más exigentes y decisivas de toda la competencia. Con 151 kilómetros de recorrido y cerca de 5.000 metros de desnivel acumulado, el pelotón afrontará una auténtica batalla en el corazón de los Dolomitas.

Los aficionados colombianos podrán seguir la transmisión de la etapa 19 a través del Canal RCN, la aplicación oficial del canal en la sección de Deportes y el canal de YouTube de Deportes RCN. Además, el portal de Deportes RCN y todos los detalles de la jornada.

Seis ascensos categorizados: imperdible etapa 19 en el Giro

La fracción, completamente ubicada en la provincia de Belluno, concentra toda su dureza en los últimos 100 kilómetros, donde los escaladores tendrán la oportunidad de marcar diferencias importantes en la clasificación general. El recorrido incluye seis ascensos categorizados y el esperado paso por el mítico Passo Giau, considerado la Cima Coppi de esta edición al alcanzar los 2.236 metros de altitud.

El primer gran reto será el Passo Duran, con 12,1 kilómetros al 8,2 % de pendiente promedio y rampas máximas del 14 %. Posteriormente aparecerá el explosivo Passo Coi, de apenas 5,8 kilómetros, pero con una inclinación media del 9,7 % y sectores que alcanzan el 19 %, uno de los puntos más duros del día.

La etapa continuará con la subida a Forcella Staulanza antes de llegar al ascenso más temido: el Passo Giau. Desde Selva di Cadore, los corredores enfrentarán 9,9 kilómetros al 9,3 %, aunque el tramo entre Ponte Codalonga y Rifugio Fedare será el más exigente de todo el Giro, con 7,2 kilómetros al 9,6 % de promedio.

Tras coronar el Giau, el pelotón deberá superar el Passo Falzarego, donde estará ubicado el sprint intermedio Red Bull KM, con bonificaciones de 6, 4 y 2 segundos para la clasificación general. Finalmente llegará el ascenso definitivo a Piani di Pezzè, una subida de 5 kilómetros al 9,6 %, con rampas del 15 % y un último kilómetro cercano al 11 %.

La clasificación general tiene como líder al danés Jonas Vingegaard, quien viste la maglia rosa con ventaja sobre Felix Gall y Thymen Arensman. Además, el ecuatoriano Jhonatan Narváez mantiene la maglia ciclamino.